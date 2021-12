Ritratto della giovane in fiamme, stasera su Cielo: trama, cast e curiosità sul film

Noémie Merlant e Adèle Haenel sono le protagoniste di Ritratto della giovane in fiamme, in onda stasera, lunedì 27 dicembre 2021, alle 21.15 su Cielo. Diretto da Céline Sciamma e uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, il film racconta la storia della forte passione tra Héloïse, figlia di una contessa francese, e Marianne, la pittrice incaricata di realizzarne il ritratto.

Ritratto della giovane in fiamme: le cose da sapere sul film in onda stasera su Cielo alle 21.15

Ritratto della giovane in fiamme: la trama

Nel 1770, Marianne, artista di talento, viene scelta per realizzare un ritratto di Héloïse, giovane donna che ha da poco lasciato il convento per unirsi in matrimonio all’uomo che le è stato destinato dalla famiglia. Non si tratta di un’impresa facile: nel tentativo di eludere le nozze, infatti, la ragazza si rifiuta di posare e, su indicazione della madre, la pittrice è costretta a dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Ben presto, il tempo trascorso insieme e la complicità crescente porteranno le due donne ad avvicinarsi sempre di più, fino a lasciarsi coinvolgere da un amore inaspettato e travolgente.

Ritratto della giovane in fiamme: il cast

Accanto a Noémie Merlant e Adèle Haenel, rispettivamente Marianne ed Héloïse, nel cast di Ritratto della giovane in fiamme troviamo anche Luàna Bajrami nel ruolo di Sophie e Valeria Golino in quello della contessa.

Ritratto della giovane in fiamme: cinque curiosità sulla pellicola

1) Ritratto della giovane in fiamme: la vera autrice dei ritratti

I ritratti che fanno la loro comparsa in diversi frame del film sono stati realizzati dalla pittrice Hélène Delmaire, che ci ha lavorato per oltre 16 ore al giorno durante le riprese, basandosi sulla storia e sulle singole scene. Le sue mani sono effettivamente presenti in un momento preciso della pellicola.

2) Ritratto della giovane in fiamme: nessuna colonna sonora

La regista Céline Sciamma ha spiegato il perché in Ritratto della giovane in fiamme non ci sia alcuna colonna sonora. Il suo desiderio, infatti, era quello di dar vita a una musicalità unica nel suo genere, prodotta dal movimento dei corpi e della macchina da presa. Un effetto che rendesse ancora più suggestiva la narrazione che intendeva proporre.

3) Ritratto della giovane in fiamme: divieti made in USA

Negli Stati Uniti, il film è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

4) Ritratto della giovane in fiamme: la risposta del pubblico e della critica

Nel Nord America, Ritratto della giovane in fiamme ha incassato 118mila dollari e 5.1 milioni nel resto del mondo, per un totale di 5.5 milioni di dollari. Anche su Rotten Tomatoes ha collezionato il 98 per cento delle recensioni positive, con un voto medio di 9 su 10, mentre su Metacritic è riuscito a conquistare il secondo posto nel ranking dei titoli meglio recensiti dell’anno. Anche la critica lo ha accolto con entusiasmo: il sito IndieWire lo ha collocato al 43esimo posto dei migliori cento film del decennio 2010-2019 e il critico David Ehrlich gli ha assegnato una lucente medaglia d’oro nella classifica delle pellicole più belle del 2019.

5) Ritratto della giovane in fiamme: tra nomination e premi

Ma il bottino di Sciamma non si è limitato ai giudizi positivi. Il lungometraggio, infatti, ha ricevuto 4 nomination agli European Film Awards (Miglior sceneggiatura, Miglior attrice a Noémie Merlant e Adèle Haenel, Miglior regista), è stato candidato ai Golden Globe, ai BAFTA, ai Critics’ Choice Awards, al Premio César e al Goya. È riuscito ad accaparrarsi il Prix du Scénario al Festival di Cannes del 2019 e Valeria Golino ha vinto un Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.