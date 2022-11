Il ritorno dell’eroe stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

Lauren Tirard dirige Jean Dujardin nel film Il ritorno dell’eroe, una commedia franco-belga in prima visione stasera 28 novembre alle 21.25 su Rai2. La trama si svolge nella Francia di inizio Ottocento e inizia con la storia d’amore fra un capitano dell’esercito e la sua promessa sposa. Partito per la guerra, fa perdere le sue tracce tanto che tutti pensano alla sua dipartita. Al suo ritorno si rivela un uomo del tutto diverso, mettendo in crisi persino il suo matrimonio. Nel cast del film anche Melanie Laurent e Noemie Merlant. La visione sarà disponibile in streaming e on demand sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il ritorno dell’eroe, trama e cast del film stasera 28 novembre 2022 su Rai2

Borgogna, Francia centro-orientale, 1809. Il capitano Charles-Grégoire Neuville (Jean Dujardin), da sempre un codardo e vile militare, sta per partire in guerra. Prima di dirigersi al fronte però si presenta a cavallo e di gran carriera al castello dei Beaugrand, famiglia di aristocratici, per chiedere finalmente la mano della bella Pauline (Noemie Merlant). Sebbene la ragazza non veda l’ora di diventare sua moglie, sua sorella Elisabeth (Melanie Laurent) cova forti dubbi conoscendo il passato da seduttore del capitano. Ciononostante, i due si sposano e il capitano parte per la battaglia, promettendo alla dolce moglie di scriverle ogni giorno. Nessuna lettera però giunge fra le mani di Pauline, che si dispera giorno dopo giorno, credendo di averlo perduto.

Vedendo la sorella cadere in un baratro di depressione e angoscia, Elisabeth decide di architettare un piano a primo avviso ingegnoso e privo di rischi. Convinta che Neuville non faccia più ritorno, si cala nei panni del capitano e scrive di nascosto alcune lettere a Pauline, esaltando la sua galanteria e il suo coraggio in guerra. La ragazza ritrova finalmente colore, sapendo che il suo amato non l’ha dimenticata e soprattutto è ancora vivo. Dopo tre anni, però, il vero Neuville fa ritorno dalla guerra, privo però di ogni onore e gloria di cui le “sue” lettere parlavano costantemente. Pauline diviene così fredda, credendo che le abbia mentito tutto il tempo, e si allontana da lui. La sua unica via di salvezza risulta proprio Elisabeth, decisa a rimediare al guaio che ella stessa ha cagionato.

Il ritorno dell’eroe, qualche curiosità sul film stasera 28 novembre 2022 su Rai2

Volto principale del film è Jean Dujardin, attore francese premio Oscar nel 2012 per la sua performance in The Artist di Michel Hazanavicius. Per lo stesso film ha anche vinto Golden Globe, Bafta, Screen Actors Guild e Prix d’Interpretation Masculine a Cannes. È anche apparso nei film hollywoodiani The Wolf of Wall Street, Monuments Men e nel recente L’ufficiale e la spia. Alla regia de Il ritorno dell’eroe c’è invece Lauren Tirard, già dietro la macchina da presa, tra gli altri, di Asterix e Obelix al servizio di sua maestà. Capace di incassare circa 7 milioni di euro al box office globale, il film ha anche ottenuto una nomination al Globe de Cristal Award per la performance di Melanie Laurent. Per quanto riguarda le location, il set ha coinvolto i castelli di Nandy e Courances nella Val-de-Marne e alcune aree della Val-d’Oise.