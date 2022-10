Ritorno al crimine stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 31 ottobre, alle 21.20 su Rai3, arriva Ritorno al crimine con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Sequel del fortunato Non ci resta che il crimine del 2019, racconta una nuova avventura della più stramba banda di criminali della storia. Gli improbabili criminali saranno stavolta a Montecarlo per trovare Sabrina, ex fidanzata del capo della Magliana protagonista del primo capitolo. Tra inseguimenti comici e sparatorie, incontreranno alcuni loschi e pericolosi personaggi della scena mafiosa. Nel cast anche Edoardo Leo, Carlo Buccirosso e Massimiliano Bruno, al ritorno come regista. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ritorno al crimine, trama e cast del film stasera 31 ottobre 2022 su Rai3

La trama del film, diretto ancora una volta da Massimiliano Bruno, parte immediatamente dopo gli eventi del primo capitolo. Protagonisti della storia sono infatti Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno). I quattro sono da poco tornati nel presente attraversando il ponte di Einstein-Rosen dopo la loro esperienza nel 1982. Non c’è però tempo da perdere, perché devono subito mettersi sulle tracce di Sabrina (Loretta Goggi), ex fidanzata di Renatino (Edoardo Leo), capo della banda della Magliana negli Anni 80. La donna non solo ha rubato il cuore di uno dei protagonisti, ma si gode la bella vita a Montecarlo con i loro soldi.

Una volta giunti sul posto, scoprono però che la situazione è ben più complessa di quanto di aspettassero. Sabrina è in compagnia di Ranieri (Carlo Buccirosso), mercante d’arte senza scrupoli con un ricchissimo patrimonio. I due vivono inoltre in costiera amalfitana assieme alla sorella di lei, Lorella (Giulia Bevilacqua). Come se non bastasse, una vecchia conoscenza piomba dal passato in cerca di vendetta. Renatino è infatti riuscito ad attraversare lo stesso portale temporale dei protagonisti per lasciare il 1982 e raggiungere il 2018, sperando di riprendersi fidanzata e soldi.

Ritorno al crimine, qualche curiosità sul film stasera 31 ottobre 2022 su Rai3

Sequel di Non ci resta che il crimine, capace di incassare 4.7 milioni di euro, il secondo capitolo della saga non ha mai raggiunto le sale. Inizialmente previsto per il 12 marzo 2020, fu bloccato dalla pandemia da Covid-19 e dal relativo lockdown. Per questo, dopo alcuni rinvii, la produzione decise per il rilascio diretto su Sky Cinema il 12 luglio 2021, oltre un anno dopo. L’ottima risposta del pubblico ha convinto la produzione a realizzare un terzo film, C’era una volta il crimine, sbarcato in sala lo scorso marzo. La trama vede i protagonisti tornare indietro nel tempo fino alla Seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda le location, la troupe ha girato fra Lazio e Campania. È possibile riconoscere parti di Torvajanica e Napoli, tra cui Piazza del Plebiscito.