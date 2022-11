Russia, la ritirata da Kherson e il flop delle annessioni

Le forze russe hanno annunciato la ritirata da Kherson (anche se Mykhaylo Podolyak, consigliere di Volodymyr Zelensky su Twitter ha smentito: «Non vediamo alcun segno che la Russia stia lasciando Kherson senza combattere», ha scritto), una delle prime regioni ucraine conquistate e poi annessa insieme con Donetsk, Lugansk, Zhaporizhzhia con referendum farsa di fine settembre. Ora è sempre più evidente che nonostante i proclami di Vladimir Putin, secondo cui l’esito delle urne aveva messo nero su bianco «la volontà di milioni di persone», l’effettiva integrazione delle quattro regioni nella Federazione Russa sia in realtà una chimera.

L’annessione e la russificazione sono rimaste sulla carta. Lo dimostra il fatto che begli ultimi mesi numerosi funzionari filorussi sono stati uccisi dalle resistenze locali, mentre nelle amministrazioni la presenza di fedelissimi del Cremlino è ancora scarsa. C’è poi l’intensificarsi delle operazioni militari: se Mosca ha difficoltà a mantenere il controllo dei territori, difficilmente potrà russificarli. Secondo diversi analisti, l’annessione voluta da Putin è stata più che altro una mossa disperata in risposta alla controffensiva ucraina. «Uno spettacolo di propaganda», per il politologo Konstantin Skorkin, intervistato da Moscow Times.

Mancano i funzionari: diventare collaborazionisti è pericoloso

Uno dei maggiori ostacoli all’integrazione delle regioni annesse è l’assenza di personale filorusso qualificato. Sui siti web delle amministrazioni di Kherson e Zaporizhzhia per esempio compaiono in tutto solo 10 funzionari, per un’area con una popolazione, prima della guerra, di 2,5 milioni di persone. Evidentemente troppo pochi per amministrare i due oblast che di fatto sono a tutti gli effetti campi di battaglia. Il motivo di questa carenza è semplice: essere identificato come collaborazionista di Mosca può risultare molto pericoloso, come dimostrano i numerosi attentati contro i funzionari scelti dal Cremlino. La lista è lunga. A settembre era stato ucciso l’ex ufficiale dei servizi di sicurezza russi Alexei Katerinichev in forze nel nuovo governo di Kherson. Il mese scorso il procuratore generale della autoproclamata Repubblica di Lugansk Sergei Gorenko e il suo vice erano stati uccisi da una bomba esplosa nel loro ufficio. Il capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk ha reso noto pochi giorni fa che il giudice Alexander Nikulin era stato ferito in un attacco. Ed è proprio notizia di oggi la morte di Kirill Stremousov, vicegovernatore di Kherson rimasto ucciso in un incidente stradale nei pressi della città di Henichesk proprio mentre le forze russe si stavano ritirando. Non sono stati diffusi i particolari di quanto accaduto, ma non è da escludere che dietro ci possa essere la resistenza locale. L’ex sindaco di Kherson Volodymyr Saldo, poi ad agosto era stato trasferito in ospedale di Mosca per un sospetto avvelenamento da agente nervino: aveva consumato un pasto cucinato da un nuovo cuoco.

La controffensiva di Kyiv va avanti: difficile amministrare territori contesi

Una cosa è certa: le annessioni finora non sono riuscite ad allentare la pressione militare sulle forze armate russe. Tutt’altro: il mese scorso Kyiv ha annunciato di aver liberato oltre 1.600 insediamenti. E, dopo giorni di fitte voci (alimentate anche dagli occupanti e confermate il 7 novembre persino dal Cremlino) su un possibile ritiro dell’esercito di Mosca dalla regione di Kherson, oggi il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha effettivamente ordinato la ritirata delle truppe dalla riva occidentale del fiume Dnipro.

Piani vaghi e leggi da riscrivere: l’integrazione affonda nel mare della burocrazia

È poi necessario distinguere caso per caso. A Donetsk e Lugansk per esempio «il processo di integrazione è in corso dal 2014», ha spiegato Skorkin al Moscow Times, riferendosi al sostegno militare e finanziario fornito dalla Russia ai territori ribelli dell’Ucraina orientale. «Tutte le leggi locali in queste semi-repubbliche erano state riscritte prendendo come modello la legislazione russa, quindi adesso non è così difficile adattare tutto». Nelle regioni di Zhaporizhzhia e Kherson è invece tutto da scrivere, letteralmente. Al momento dell’annessione unilaterale Mosca ha imposto l’integrazione nei «sistemi economici, finanziari, finanziari e legali». Documenti molto vaghi, assicura chi li ha letti. L’integrazione dunque va a rilento. Come ha riferito il media indipendente Verstka, i governi locali, le assemblee legislative, i tribunali e gli uffici dei pubblici ministeri delle aree annesse non sarebbero nemmeno stati ancora formalmente registrati nei database russi.