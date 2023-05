Rita Scisciotta morta a 25 anni: è caduta dallo scooter mentre tornava dal lavoro

Rita Scisciotta è morta a 25 anni mentre, in sella al suo scooter, tornava a casa dopo una notte passata al lavoro. Il terribile incidente si è verificato a Napoli intorno alle 6.45 del 1 maggio.

Rita Scisciotta morta in un incidente

Dopo una serata e nottata passata a lavorare nel bar di Chiaia, la 25enne stava tornando nella sua abitazione situata nei Quartieri Spagnoli. Il sinistro è avvenuto in via Calata Fontanelle, nel rione Materdei.

Il casco non è riuscito a salvare la ragazza, che è caduta a terra in pochi secondi morendo sul colpo. Sul manto stradale scivoloso le forze dell’ordine non hanno trovato segni di frenata; all’origine dell’incidente potrebbe esserci anche la stanchezza o un malore improvviso di Rita.

Sembra inoltre, che al momento della tragedia, sulla strada insieme alla ragazza non ci fosse nessun altro mezzo. Da quanto si apprende alcuni passanti avrebbero spostato lo scooter della giovane in un disperato tentativo di soccorrerla, ma non c’è stato nulla da fare.

Tutto il quartiere dei Quartieri Spagnoli da ieri è in lutto. Annullato e spostato anche un evento in programma nella zona, che avrebbe visto l’alternarsi di alcuni dj set.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono accorsi la Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli e i Carabinieri del nucleo Radiomobile. Tutti insieme stanno accertando l’esatta posizione del motorino e del corpo della giovane. Proprio per colpa dell’intervento di alcuni passanti che hanno tentato di salvare Rita, la scena del sinistro ha subito modifiche.

È stato sequestrato lo scooter sul quale la giovane viaggiava e disposto un ordine di sequestro anche per un’automobile che, pur non risultando direttamente coinvolta nell’incidente, si trovava nelle vicinanze. Accanto alla vettura, infatti, sono stati trovati alcuni pezzi di carrozzeria del ciclomotore di Rita.

La salma della giovane è stata trasportata al Policlinico Federico II di Napoli.