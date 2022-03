Rita Rusic, chi è il compagno dell’attrice croata

Produttrice cinematografica, attrice, cantante e modella croata naturalizzata italiana, Rita Rusic ha contribuito alla realizzazione di decine di film a partire dagli anni Novanta: vediamo quali sono i principali, dove vive e chi è il compagno con cui, nel 2022, partecipa alla nona edizione di Pechino Express.

Rita Rusic: chi è

Nata nel 1960 a Parenzo nell’Istria croata, quando aveva 4 anni si è trasferita in Italia insieme alla sua famiglia. Dopo aver intrapreso la carriera di modella, nel 1981 venne notata da Adriano Celentano che la invitò a partecipare al film Asso e l’anno successivo ottenne un ruolo di primo piano in Attila flagello di Dio. Parallelamente all’attività da attrice intraprese quella di cantante, pubblicando nel 1984 l’album Love Me o Leave Me Now, scelto per la sigla di Domenica In dello stesso anno. Dopo aver interrotto entrambe le attività, nel 2006 ha ripreso a recitare nella serie televisiva 48 ore e nel 2009 ha avuto una parte nel film Polvere.

Per quanto riguarda le produzioni, ha lavorato alla realizzazione di alcuni film che hanno avuto un notevole successo in tutto il mondo, come La vita è bella di Roberto Benigni, e in Italia, tra cui Il ciclone e Scusa ma ti chiamo amore. Quanto infine alle sue più recenti apparizioni televisive prima di Pechino Express, nel gennaio 2020 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello VIP.

Rita Rusic: il compagno

Per ciò che riguarda la sua situazione sentimentale, dal 2020 Rita Rusic è impegnata con il modello e imprenditore Cristiano Di Luzio (con lui forma la coppia de “I Fidanzatini” a Pechino Express). Nato nel 1990 ad Anzio (i due hanno 30 anni di differenza), è comparso in tv nel 2019 sfilando in biancheria intima nella puntata “Umani contro mutanti” di Ciao Darwin 8. Dopo il debutto come modello, ha scelto di dedicarsi soprattutto alle sue attività da imprenditore e allo sport.

Quanto alla differenza di età che intercorre tra i due, Rita ha affermato che “non mi è mai importato questo dettaglio, nemmeno quando stavo con persone molto più grandi di me: a vita è fatta di incontri, sbagli e alchimie, non di anagrafe e numeri”.