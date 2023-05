Rita Ora: marito, origini e canzoni dell’ospite della prima semifinale dell’Eurovision 2023

Rita Ora è una cantante e un’attrice. Ha vinto un MTV Europe Music Award, un MTV Video Music Award e in veste di coach e giudice ha partecipato a The X Factor, The Voice e RuPaul’s Drag Race All Stars. Ha inoltre presentato in due occasioni gli MTV Europe Music Awards e l’edizione 2016-2017 di America’s Next Top Model.

Rita Ora: origini e carriera

Rita Ora è nata a Pristina in Kosovo il 26 novembre 1990. Lei e la famiglia sono emigrati poi in Gran Bretagna, più precisamente a Londra. Dopo l’arrivo nel Regno Unito, la famiglia decise di cambiare cognome da Sahatçiu (di origine turca) a Ora. Nel 2009 Rita vinse la gara per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest ma rifiutò di parteciparvi, ritenendo l’evento non adatto a lei. Lo stesso anno fu notata dal rapper e produttore musicale Jay-Z, apparendo poi nei video di Young Forever dello stesso Jay-Z oltre che di Over di Drake.

Nel 2011 inizia a lavorare al suo primo album, collaborando con artisti del calibro di will.i.am, Drake, Tinie Tempah e Kanye West. Nel 2012 lancia i primi singoli promozionali per il disco Ora, che esce il 27 agosto. Il successo è clamoroso, specie nel Regno Unito. Dopo una breve apparizione nel film Cinquanta sfumature di grigio, nel 2014 la cantante lavora al suo secondo album, prodotto da Calvin Harris, ma per via di alcuni problemi l’album fu cancellato. Il successo per la Ora però continua, grazie anche al singolo Black Widow della rapper Iggy Azalea alla quale partecipa anche lei. Nel 2015 Rita Ora è coach per l’edizione UK di The Voice e contemporaneamente continua a scalare le classifiche mondiali con i singoli Grateful e Poison. Nel 2018 si afferma con i singoli For You e Girls e il 20 agosto viene premiata con il suo primo MTV Video Music Award per il miglior video dance (Lonely Together).

Questa sera, martedì 9 maggio 2023, sarà una degli ospiti della prima semifinale dell’Eurovision 2023 e porterà sul palcoscenico un medley contenente i suoi più grandi successi. In più presenterà in esclusiva mondiale il nuovo singolo estratto da Ro3 Praising You.

Rita Ora: chi è il marito

Per quanto riguarda la vita privata, la cantante è sposata con Taika Waititi. L’uomo, che ha 47 anni, è un celebre regista neozelandese, famoso per film come Jojo Rabbit. I due si sono conosciuti nel 2021 e nell’agosto 2022 si sono sposati.

In passato però, la Ora ha avuto anche una relazione con Bruno Mars e con il dj Calvin Harris. Nel 2017 ha poi iniziato un love story con il musicista Andrew Watt e nel 2019 con l’attore Andrew Garfield.