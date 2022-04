Rita Levi-Montalcini stasera su Rai1: cast e curiosità sul film

Stasera 24 aprile, alle 21,25 su Rai1, va in onda Rita Levi-Montalcini, il film di Alberto Negrin che rende omaggio alla vita di una donna straordinaria. Il volto della protagonista è quello di Elena Sofia Ricci, mentre Luca Angeletti interpreta Franco, storico collaboratore della neurologa. Nel cast anche Franco Castellano, Elisa Carletti e Maurizio Donadoni. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Rita Levi-Montalcini, trama e cast del film stasera 24 aprile 2022 su Rai1

Il film di Alberto Negrin parte dal culmine della carriera di Rita Levi-Montalcini. Nel 1986 la neurologa infatti vince il premio Nobel per la medicina dopo aver scoperto il fattore di accrescimento nervoso. La sua gioia però non è completa, in quanto sembra che il suo studio resti fine a se stesso e non riesca a trovare una vera applicazione clinica. Quando incontra Elena (Elisa Carletti), violinista di 12 anni che rischia la cecità per una rara malattia alla cornea, trova un nuovo stimolo per continuare la sua lotta.

Tra la voglia di rimettersi in gioco e la paura del fallimento dopo una così grande onorificenza, Rita Levi-Montalcini sceglie di rischiare il tutto per tutto. Torna dunque in laboratorio insieme al collega Franco (Luca Angeletti) e al giovane oculista Lamberti (Ernesto D’Argenio), che negli anni hanno condotto esperimenti sulle possibili applicazioni della scoperta. Seguiranno così giorni intensi e notti insonni, ma alla fine la scienziata riuscirà a sintetizzare la proteina giusta sotto forma di un collirio. L’ultimo passo sarà però quello più delicato. Solo una somministrazione diretta sulla paziente potrà dire se il risultato è finalmente raggiunto.

Rita Levi-Montalcini, qualche curiosità sul film stasera 24 aprile 2022 su Rai1

Omaggio alla carriera e alla vita di Rita Levi-Montalcini, il film con Elena Sofia Ricci usa però un espediente narrativo. La storia della piccola violinista Elena infatti non è mai avvenuta, ma rappresenta un escamotage fittizio in grado di portare sullo schermo la ricerca scientifica attraverso un punto di vista accattivante. La ricerca corrisponde al vero, ma la somministrazione della cura avvenne su una paziente zero con grave ulcera all’occhio di cui il film non fa menzione. Principale fonte di ispirazione del film è stato Cantico di una vita, libro autobiografico con cui la scienziata ha reso pubbliche la corrispondenza epistolare con la famiglia durante il periodo di lavoro negli Stati Uniti. Il volume di circa 1500 lettere mostra il grande amore di Rita per la scienza e la ricerca, offrendo però anche uno spaccato sulla sua vita quotidiana fra lavoro e privacy.

Nata a Torino il 22 aprile 1909, Rita Levi-Montalcini ha scritto pagine di storia indelebili della ricerca medica mondiale. Negli Anni 50 infatti studiò e illustrò il fattore di accrescimento della fibra nervosa (NGF), proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso dei vertebrati. La scoperta le consentì di vincere il premio Nobel per la medicina nel 1986, ma nella sua vita ha ottenuto riconoscimenti ovunque. È stata infatti la prima donna a entrare nella Pontificia accademia delle scienze e il 1 agosto 2001 fu nominata senatrice a vita dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Socia dell’Accademia dei Lincei per le scienze fisiche e fondatrice della Fondazione Idis-Città della Scienza, è morta nel 2012 all’età di 103 anni.