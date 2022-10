Ristoratore pro Putin caccia due ucraine: il video scatena battaglia di recensioni

In Francia, precisamente nel locale di Parigi Le Cosy Montparnasse, un ristoratore pro Putin ha cacciato dal ristorante due clienti ucraine. Il ristoratore è stato ripreso dalle due donne che hanno successivamente postato il video sui social. Ovviamente, questo evento ha scatenato le critiche del web ma non tutti condannano questo gesto.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » 🤬 pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

L’evento che ha scatenato la «guerra» di recensioni online

L’evento risale a lunedì 17 ottobre 2022 ma solo ultimamente ha scatenato le reazioni del web, quando è stato rilanciato dal vicepresidente dell’Unione degli ucraini in Francia Volodymyr Kogutyak. Nel video postato online, si vede il ristoratore pro Putin che invita le due clienti ucraine a uscire dal locale. Dopo averle accompagnate all’uscita, l’uomo esclama «Viva Putin» diverse volte e secondo le due donne rifugiate, Larissa e Melissa, avrebbe detto che «gli ucraini non sono i benvenuti nel locale».

Dopo il video online, si è scatenata una guerra tra recensori ucraini e russi. Infatti, gli utenti ucraini hanno subissato il ristorante di recensioni negative, facendolo scendere nelle classifiche del web. D’altra parte, gli utenti russi hanno deciso di difendere il locale e stanno scrivendo recensioni positive a favore del ristoratore pro Putin.

Le parole del ristoratore pro Putin

Il ristoratore pro Putin ha spiegato la situazione e il perché ha dovuto cacciare dal suo locale le due rifugiate ucraine. Infatti, l’uomo ha detto che le donne volevano usare il bagno senza aver ordinato nulla. Nel dettaglio ha dichiarato: «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Abbiamo chiesto quattro volte l’ordine, sono rimaste più di 20 minuti senza ordinare. Quando vieni da me hai il diritto di essere trattato come tutti gli altri ma non hai il diritto di sederti senza prendere nulla».

Il ristoratore ha anche spiegato che successivamente si è sentito minacciato da alcuni ucraini e secondo il quotidiano Le Parisien l’uomo si è presentato dalle forze di polizia per denunciare delle minacce di aggressione avvenute nelle ultime ore.