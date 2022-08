Ristoratore allega la bolletta della luce al menu: «Pizza a 10 euro o chiudo»

Un ristoratore di Cremona è dovuto ricorrere a una soluzione drastica per alzare il prezzo della sua pizza. Ha deciso infatti, di appendere la bolletta della luce nel ristorante, così da far comprendere la sua situazione ai clienti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa vicenda.

Perché questa scelta drastica?

La vicenda è successa a Roncadello, nel Cremonese. Il ristoratore ha appeso alla sua vetrina la fotocopia della bolletta, accompagnandola da una nota nella quale veniva riportato il seguente messaggio: «Quando le spese diventano insostenibili. Mettere una pizza Margherita a 10 euro e passare da ladro o chiudere l’attività?». Un atto disperato e una domanda che non può ricevere una risposta semplice da parte di clienti e passanti.

Le parole del ristoratore e titolare della pizzeria

L’uomo, Alberto Rovati, ristoratore e titolare della pizzeria ‘Funky Gallo‘ si è ritrovato a pagare una bolletta salatissima dell’energia elettrica da ben 4 mila euro per il mese di luglio. Si tratta di un rincaro evidente che rende quasi ingestibile la situazione. Da ciò è scaturita la decisione di condividere con i clienti la bolletta ricevuta. Tuttavia, attraverso le sue parole, l’uomo ha deciso di spiegare i motivi che l’hanno spinto a compiere questo gesto: «La stessa bolletta lo scorso anno, per lo stesso periodo era di 1.350 euro, un rincaro del 300%». Il ristoratore ha affermato di aver ricevuto la bolletta domenica scorsa e dopo aver pensato cosa fare ha deciso di agire subito.

Inoltre, ha voluto ulteriormente precisare al Corriere della Sera il perché di tale gesto affermando: «Non l’ho certo fatto per spaventare i clienti, ma per essere molto trasparente. E per lanciare una forte protesta: così non si va avanti. E ho esposto la bolletta della luce perché è la più eclatante. Poi ci sono gas e tutte le forniture essenziali. E soprattutto ci sono le materie prime». Ecco perché il ristoratore ha pensato che se «mettesse una pizza a 8/9 euro, potrebbe pareggiare le spese» ed essere «trasparente con i propri clienti» così da non chiudere bottega.