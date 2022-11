Ristoranti italiani con 3 stelle Michelin, quanto costano: il piú caro è lo chef Crippa

La cucina italiana è ricercata in tutto il mondo, per questo tantissimi cercando di provare almeno una volta nella vita i ristoranti italiani con 3 stelle Michelin. Tuttavia, non tutti sanno quanto costa mangiare in un ristorante simile. In effetti, il conto in questi luoghi non è accessibile a tutte le tasche ma il più caro in assoluto è il ristorante dello chef Crippa.

Quali sono i ristoranti italiani con 3 stelle Michelin?

Sono ben 13 i ristoranti italiani che vengono premiati con 3 stelle Michelin. All’interno di questa esclusiva lista ci sono nomi molto noti al grande pubblico. Ad esempio, rientra in questa selezione il ristorante Villa Crespi ad Orta San Giulio (NO) con lo chef Antonino Cannavacciuolo, Enrico Bartolini al Mudec a Milano dello chef Enrico Bartolini, Piazza Duomo ad Alba (CN) di Enrico Crippa e St. Hubertus Rosa Alpina a San Cassiano (BZ) con lo chef Norbert Niederkofler.

Fanno parte di questa lista anche Uliassi a Senigallia (AN) con Mauro Uliassi, Da Vittorio a Brusaporto (BG) dello chef Enrico “Chicco” Cerea, Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio (MN) con Nadia Santini, il ristorante Le Calandre a Rubano (PD) con Massimiliano Alajmo, l’Osteria Francescana a Modena di Massimo Bottura e l’Enoteca Pinchiorri a Firenze con Riccardo Monco. Chiudono la lista Reale a Castel di Sangro (AQ) dello chef Niko Romito e La Pergola a Roma con Heinz Beck.

Qual è il ristorante più costoso?

Tra i ristoranti italiani con 3 stelle Michelin il più caro è sicuramente Piazza Duomo di Enrico Crippa. In questo ristorante si può scegliere l’esperienza «Viaggio-Crippa» che consiste in 8 portate a 290 euro. Ovviamente, a questo menu occorre abbinare i vini che hanno un prezzo che va da 190 euro a oltre 640 euro.

Molto cari anche i menu di Bartolini al Mudec a Milano. I clienti qui possono scegliere tra 4 menu diversi, tutti composti da 9 degustazioni. Il prezzo? 350 euro per menu, ovviamente con pairing di vino escluso, visto che ha un costo di almeno 250 euro.