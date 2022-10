Ristoranti preferiti dai politici, la nuova mappa col governo Meloni

La legislatura è ripartita, e c’è un nuovo governo: a questo punto, dove si va a mangiare? Fin dal mattino i luoghi della ristorazione situati nei dintorni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono pieni: posti classici, come Giolitti in via degli Uffici del Vicario, e poi Ciampini e Vitti a piazza San Lorenzo in Lucina, fin dalle prime ore del giorno ospitano riunioni alla luce del sole, grazie al clima romano che è avaro di piogge e freddo. I primi ad affacciarsi? Maurizio Lupi, sempre in compagnia, e Lorenzo Cesa, infaticabile. Centristi al centro. Ma chi c’è, dal punto di vista gastronomico, nel cuore del nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Un nome, una garanzia: Alessandro Pipero. Nel ristorante di corso Vittorio Emanuele II si mangia, a detta di tanti buongustai, la migliore carbonara di Roma. Ma non solo: ci puoi incontrare Filippo Contini Bonacossi che presenta i suoi splendidi vini di Tenuta Capezzana, e poi Maria Elena Boschi, affezionatissima. Comunque, a tavola non ci sono divisioni politiche: qui anche Massimo D’Alema si trova come a casa sua.

Salvini con la Verdini si presenta spesso al Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale

La Lega ha dei gusti precisi: a Roma è fedele a Alessandro Circiello, chef presente negli schermi televisivi e “patron” del ristorante situato all’interno del Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale. Si entra dalla scalinata di via Milano: qui Matteo Salvini si presenta in coppia come da tradizione. Poche sere fa il leader del Carroccio ha degustato con Francesca Verdini tutti i piatti proposti nella riunione della Federazione italiana cuochi. Ma qualche serata elettorale, quando bisogna incontrare molte persone, è stata passata sulla terrazza del The Hive Hotel, in via Torino, dove la gestione è cinese (bar e ristorante infatti propongono “piatti della tradizione italiana e cinese”). E poi c’è Laganà, in via dell’Orso, un tempio della riservatezza, situato in una posizione strategica.

In Forza Italia non possono fare a meno di “Crazy Pizza” di Flavio Briatore

Forza Italia? Ama i grandi alberghi. In cima alla lista, l’Hotel de Russie di via del Babuino, il de la Ville di via Sistina, l’Eden di via Ludovisi e la classica terrazza del Bernini Bristol di piazza Barberini. Ma la mappa gastronomica forzista non può fare a meno di “Crazy Pizza” di Flavio Briatore, in via Veneto. Gli amanti della buona tavola ogni tanto si affacciano da Heinz Beck che delizia i suoi ospiti con un menù speciale, piatti iconici come la ricciola con melanzane e camomilla, il risotto alle erbe fini con mazzancolle, il rombo con peperoni e gazpacho verde. Destra e sinistra, in questo, sono uniti. E qualche sera fa c’erano, accolti dal managing director Alessandro Cabella, il premio Oscar James Ivory, Melissa Newman (figlia di Paul Newman e Joanne Woodward), Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Marco Mengoni, Adele Schipani, ceo di Luxury Lab Cosmetics.

Torna La Mantia a Roma? Lì si poteva incontrare mezzo governo berlusconiano

Ma le novità non mancheranno, prossimamente. Perché Antonino Cannavacciuolo aprirà un pop up nella capitale, alla Stazione Termini. Da Milano gira la voce che Umberto Montano potrebbe “fare il colpaccio”, riportando a Roma, nel Mercato Centrale di via Giolitti, una star come Filippo La Mantia. Quando dominava le cucine dell’Hotel Majestic a via Veneto, da La Mantia potevi incontrare mezzo governo berlusconiano: da Paolo Romani, ministro delle Attività produttive, che attraversava la strada e a tavola incontrava Domenico Arcuri, e poi Stefania Prestigiacomo, per non parlare di Michaela Biancofiore.

A destra piace molto il ristorante “Il Marchese” in via Ripetta

In attesa del ritorno di La Mantia, tra forzisti e meloniani piace molto il ristorante “Il Marchese” in via Ripetta, ora presente anche a Milano. Lola, in via Flaminia, come caffetteria e bistrot permette di riunirsi senza farsi notare: e poi molti sono cresciuti nella scuola Villa Flaminia. Zuma, a Palazzo Fendi, è tra le mete preferite da renziani e calendiani: Ettore Rosato si sposta un po’ più in là, posizionandosi sempre all’ultimo piano ma nella pace dell’Hotel Valadier. A volte arriva anche Vittorio Sgarbi. L’Antica Pizzeria da Michele, in via Flaminia, è stata al centro della cena a due tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti. E se Di Maio, quando era ministro dello Sviluppo economico, si fermava da T-Bone station, in via Francesco Crispi, quando ha dovuto siglare la pace con la Francia ha invitato l’ambasciatore di Francia Christian Masset a mangiare una pizza da Gino Sorbillo, a piazza Augusto Imperatore, che ha anche uno spazio nella Rinascente di via del Tritone, apprezzatissimo dai parlamentari napoletani appartenenti a ogni formazione politica.