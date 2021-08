Green past

Tavoli in riva al mare, prati eleganti, terrazze o balconi. Qualunque sia la location preferita, cenare all’aperto è una delle abitudini estive più gettonate. Alla spensieratezza del momento, in questo periodo si aggiunge poi anche la possibilità di limitare i rischi di contagio da Covid. Non è un caso che per una cena sotto le stelle, non sia previsto, almeno in Italia, l’obbligo del Green pass. E allora se siete alla ricerca del miglior tavolo in Europa, ecco la lista stilata dalla Cnn. Dominano i paesi mediterranei: tanta Italia, ma anche Spagna e Grecia, senza dimenticare Svizzera e Inghilterra

I dieci migliori locali all’aperto d’Europa

DaV Mare allo Splendido Mare, Portofino (Italia)

Come sottolinea la Cnn, «pochi panorami sono suggestivi come quelli sul Mediterraneo. E quando si tratta del Mediterraneo, poche destinazioni sono belle come Portofino». Il celebre borgo di pescatori della costa ligure accoglie da anni i visitatori di tutto il mondo grazie a paesaggio da favola, case variopinte e, soprattutto, buon cibo. Al Belmond Hotel Splendido Mare ha aperto da pochi mesi un nuovo ristorante, DaV Mare, in collaborazione con Da Vittorio Group. La terrazza esterna si affaccia sulla baia con gli yacht ormeggiati, mentre il menu offre gustosi frutti di mare e pasta d’autore.

Henrock, Lake District (Inghilterra)

Magnifici paesaggi, sentieri idilliaci e calorosa ospitalità. Questo si può trovare nei dintorni del Lake District britannico. All’interno del Linthwaite House Hotel, affacciato sul lago Windermere, il più grande lago naturale d’Inghilterra, sorge il ristorante Henrock, dove la cucina raffinata si amalgama con un ambiente rilassato con vista su prati curati.

Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Montecarlo

Cosa succede se unisci una delle più suggestive terrazze della Costa Azzurra con uno chef stellato? La risposta arriva dall’Hotel Hermitage di Montecarlo, dove è possibile leccarsi i baffi con le prelibatezze culinarie di Yannick Alléno. Tra queste, caviale di melanzane, aragosta alla griglia o rabarbaro candito. Punto di forza del ristorante è la vista sul centro storico, sede del Palazzo del Principe.

The Marker Rooftop Bar and Terrace, Dublino

Fra social media e motori di ricerca, le Docklands di Dublino sono la Silicon Valley europea. Dimenticando per un momento gli hub tecnologici, però, si può fare tappa al Marker Hotel dove è possibile cenare su un tetto con vista mozzafiato sulla città: da qui è possibile posare lo sguardo sul fiume Liffey e un secondo dopo sulle montagne di Dublino e sul Mare d’Irlanda. Il tutto mentre si gusta un’ottima rana pescatrice oppure delle cotolette d’agnello con patatine fritte al tartufo.

Chiringuito Blue, W Ibiza, Ibiza (Spagna)

Ibiza è da anni sinonimo di vita notturna. Non solo. Le Isole Baleari spagnole offrono anche locali tranquilli e dall’atmosfera rilassante che celebrano le cucina a chilometro zero. Uno di essi è il Chiringuito Blue al W Ibiza, circondato dal porto turistico e da quello di Santa Eulalia, non lontano da Formentera. Offre una cucina multietnica capace di mescolare tradizioni del Libano e della Turchia a quelle locali e italiane.

Pavillion, COMO Castello di Nero, Toscana (Italia)

Torniamo in Italia, patria del buon gusto, e per l’esattezza in Toscana. Qui si trova il Castello di Nero, situato nella zona vinicola del Chianti, tra Firenze e Siena, e immerso in una tenuta di 300 ettari. Risalente al dodicesimo secolo, il forte è circondato da vigneti e giardini, ma è anche patria di quattro ristoranti tra cui il Pavillion. La cena al tramonto è una delle esperienze più suggestive che si possano vivere in zona.

Dunstane Houses, Edimburgo (Irlanda)

Situate nello storico West End della città di Edimburgo, le vittoriane Dunstane Houses si ispirano alle aspre e bellissime isole Orcadi, arcipelago da cui proviene gran parte dei prodotti trasformati in piatti come l’hamburger di manzo con cheddar. Amaca, sedia a sdraio o un tavolo da pranzo completo. Bere e mangiare non è mai stato un gesto così carico di stile.

Terrazza sul tetto, Hotel de Rome, Berlino

La cupola della Cattedrale di Sant’Edvige, il Teatro dell’Opera e la torre della televisione degli anni ’60 sono solo alcuni dei punti principali dello skyline visibili dalla terrazza sul tetto dell’Hotel de Rome, a Berlino. Ospitato in un’ex banca del diciannovesimo secolo, è il posto migliore per toccare il cielo con un dito. Non a caso offre il cocktail Touch the Sky, con fragole, Vermouth e champagne.

Mercante, Sheraton Grand London Park Lane, Londra

Cucina italiana in un ambiente puramente inglese. Questa la carta vincente scelta da Mercante, ristorante con vista sul Green Park londinese non lontano da Piccadilly. Decorato con il verde e giallo dei limoni freschi, così come il blu mediterraneo, Mercante ripropone scenari da Dolce Vita. Il menu rispecchia il sud Italia, con zucchine e basilico, burrata cremosa e succulenti pomodori San Marzano.

Amanzoe, Kranidi (Grecia)

Il Peloponneso greco è sede delll’Amazoe, resort ultra-lusso che si affaccia sul Mare Egeo e su antiche rovine patrimonio dell’Unesco. Il ristorante è specializzato in frutti di mare e offre freschissimo pescato del giorno.

Patio Alfonso XIII, Restaurante San Fernando, Siviglia (Spagna)

Pranzare nel luogo che ha accolto celebrità o esponenti di corte del Novecento. Questo è ciò che aspetta i clienti che si siedono nel Patio dell’Hotel Alfonso XIII, nell’affascinante Siviglia. Fontane decorate, piastrelle e colonnati degni dei migliori palazzi accompagnano i piatti offerti dall’irlandese Brian Deegan, fra cui spiccano il branzino selvatico con zucca e il risotto alla vaniglia.

Sky Bar by Seen, Tivoli Avenida Liberdade Hotel, Lisbona

Risalente al 1933, lo Sky Bar by Seen presso l’Hotel Tivoli Avenida Liberdade è indubbiamente uno dei locali più cool di Lisbona. Il ristorante offre una vista bellissima sullo skyline della capitale portoghese, consentendo di ammirare anche i monti Arrabida, i giardini botanici e il fiume Tago. Consigliati i piccoli piatti come crocchette di agnello, ceviche di pesce e focacce di aragosta.

La Terrasse, Cheval Blanc, St Tropez (Francia)

Panorami abbaglianti all’ombra dei pini secolari con l’occhio che guarda oltre la spiaggia e verso l’acqua. Questo lo scenario che attende i clienti della Terrasse a Cheval Blanc, a St Tropez. Aperta sin dalla colazione per tutto il giorno, vanta menu dello chef Arnaud Donckele che celebrano i prodotti della Provenza, dai vini alla frutta e ai salumi.

El Mirador, The Ritz-Carlton, Abama (Spagna)

Che si tratti di colazione o cena, El Mirador di Abama, in Spagna, è il posto perfetto per ammirare il panorama dell’isola di Gomera in compagnia del buon cibo. I piatti, preparati dallo chef stellato César Gonzalez, sorprendono per cura e qualità, tra cui i grandi classici come la paella o l’arroz. Nelle giornate più calde è anche possibile fare un tuffo in piscina.

The Dorchester Rooftop, Londra

Il Dorchester su Park Lane a Londra è un palazzo storico con 90 anni di storia alle spalle, adesso avrà anche un ristorante. Il Dorchester Rooftop è il posto ideale per mangiare piatti tradizionali sia della cucina britannica che mediterranea, assistendo a uno show con musica dal vivo o Dj Set.

Terrazza Gritti, Palazzo Gritti, Venezia (Italia)

Si torna in Italia con Palazzo Gritti, a Venezia. Il locale offre la vista che ha ispirato per secoli ha ispirato grandi artisti, dalla basilica di Santa Maria della Salute e il museo di Punta alla Dogana. Sorseggiare un drink assistendo al passaggio delle gondole non ha prezzo. O forse sì.

Mandarin Oriental, Ginevra (Svizzera)

Last, but not least, Ginevra. La città svizzera è patria del ristorante Mandarin Oriental, guidato dallo chef peruviano Gastòn Acurio, capace di unire la cucina del suo paese natale a quella europea. Qui è possibile gustare manzo saltato al pisco, noto liquore sudamericano ammirando il fiume Rodano.