Natale al ristorante, previsti 500 mila clienti in meno: le previsioni di Federalberghi

L’emergenza sanitaria Covid, che continua, e la nuova regola legata al Super Green Pass, che impedisce ai non vaccinati (o guariti) di sedersi a tavola per mangiare al ristorante, preoccupano esercenti e clienti: «Le prime disdette iniziano ad arrivare anche se sono ancora poche», rende noto la Federazione Italiana Pubblici Esercizi in vista del Natale: il prossimo 25 dicembre il 64 per cento dei ristoranti resterà aperto (oltre 76 mila), ma sono attesi 500 mila clienti in meno. «Solo il 4,4 per cento degli imprenditori segnala passi indietro da parte degli avventori. Per 6 ristoratori su dieci le aspettative sono positive o molto positive, a fronte di un 30 per cento di gestori che vede un Natale in chiaroscuro». La spesa complessiva per il pranzo di Natale, secondo lo studio, sarà di 266 milioni.

Natale, le previsioni di Federalberghi

Come evidenziato da una recente ricerca di Federalberghi, per Natale saranno 14 milioni gli italiani in viaggio, con un calo del 19,9 per cento rispetto all’anno pre-pandemia. A partire per Capodanno, invece, si sposteranno solamente 4,4 milioni di connazionali, -42,8 per cento rispetto al 2019. E la maggior parte di essi opterà per viaggi interni, con cenoni/pranzi ed eventuale pernottamento, spesso, a casa di parenti e amici (42 per cento). Il 94,6 per cento resterà in Italia contro un 5,4 per cento che sceglierà l’estero. La classifica delle destinazioni italiane preferite vede in testa la montagna (25,9 per cento dei casi), seguita dalle città diverse da quella di residenza (25,4 per cento), dalle città d’arte (20,0 per cento) e dal mare (14,0 per cento). Chi dormirà fuori spenderà in media 004 euro (cifra comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), per un giro d’affari che di circa 8,4 miliardi di euro.

L’indagine è stata condotta prima della “stretta” annunciata dal ministro Speranza, che prevede il tampone negativo per chi rientra da qualsiasi destinazione, anche se vaccinato. La percentuale di italiani diretti all’estero in occasione delle feste, chissà, potrebbe anche rivelarsi più bassa. Così come il numero di stranieri in arrivo in Italia, frenati dal tampone richiesto agli immunizzati: «È davvero inspiegabile questo provvedimento, con restrizioni che non ci sono altrove. È un grosso danno, per questo chiediamo a Draghi di mettere mano all’ordinanza almeno sulla decorrenza», ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.