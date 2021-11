Quando cavalleria d’antan ed emancipazione femminile entrano in contatto si crea un cortocircuito di codici etici e morali dalle implicazioni imprevedibili. Prova ne sia quanto accaduto un paio di giorni a Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez.

Menù per sole donne: cosa impone l’etichetta

La coppia, per festeggiare il prolungamento del contratto di Lautaro all’Inter fino al 2016, si è concessa una cena in un ristorante di lusso in pieno centro a Milano. Come galateo impone, all’ospite di una cena di un certo livello viene favorito dal cameriere il menù senza i corrispondenti prezzi delle pietanze al fine di mantenere il completo agio del commensale ospite a tavola, tanto che questi sia uomo o donna.

Visto che, però, i codici cavallereschi si tramandano da generazione in generazione la donna, o dama, è colei cui più di tutti spetta il diritto di non dover pensare “al vil denaro” e, quindi, se presente a tavola, è mal costume mostrarle i prezzi del menù.

A Lady Lautaro il menù per sole donne non va giù

A Lady Lautaro, però, questa pratica medievaleggiante non è andata già e via social ha lanciato una forte critica nei confronti dei ristoranti italiani. «Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata», scrive in una sua Instagram Story.

La Gandolfo ha voluto esprimere il suo disappunto su quella che sembra essere un’usanza tipicamente italiana secondo la quale la donna ha dei menu senza prezzi in modo da poter scegliere liberamente le pietanze dando per scontato che la cena o il pranzo consumato verrà offerto dall’uomo che l’accompagna. Un gesto di galanteria, direbbero alcuni, o sessista, come sostiene l’influencer.

La modella ha poi concluso «La cosa peggiore che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?»

Menù per sole donne: cavalleria o discriminazione?

In realtà ogni tanto alle donne – cui viene chiesto ogni giorno di essere emancipate e indipendenti in ogni ambito della vita – farebbe anche bene potersi rilassare senza dover pensare a conti da pagare e prezzi da sostenere, ma come ricorda l’influencer argentina è importante poter scegliere di farlo e non trovarsi costrette a subire una gentilezza non richiesta e fuori luogo con ampio margine di fraintendimento. Basti pensare a quanto accaduto qualche tempo fa in Perù un ristorante di Lima era stato multato perché presentava il doppio menu a uomini e donne, con quello per le donne senza prezzi. Secondo le autorità locali, infatti, non si trattava di un gesto di galanteria, ma di una discriminazione vera e propria.