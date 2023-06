Forlì, rissa a colpi di accetta in pieno centro storico

Incredibile ciò che è avvenuto a Forlì, in pieno centro storico si è scatenata una rissa tra tre uomini a colpi di accette. Sui social e sul web è stato subito diffuso il video della rissa che è diventato virale e ha provocato indignazione e spavento.

Forlì, rissa a colpi di accetta: le testate che hanno già riportato la notizia parlano di “giovani”, “uomini”, “persone”. pic.twitter.com/8199DAYOCc — Francesca Totolo (@fratotolo2) June 8, 2023

La rissa a colpi di accetta avvenuta a Forlì

La rissa, come si vede chiaramente dalle immagini del video, è avvenuta in pieno centro storico a Forlì. La rissa tra le tre persone sarebbe avvenuta ieri, mercoledì 7 giugno, intorno alle ore 20:30 nelle immediate vicinanze di Piazza Saffi. Le immagini sono state girate da uno dei tanti uffici che si affacciano sulla piazza e sulle strade della zona. Ad un certo punto, dalle immagini del video, si vede uno dei tre uomini che cade a terra e all’ultimo istante riesce a evitare un fendente che se andato a segno sarebbe potuto essere mortale. Il fendente poi, colpendo il selciato, produce delle scintille che fanno rabbrividire. Dopo altri attimi concitati, i tre si allontanano in tre direzioni diverse, mettendo fine alla violenta rissa. La polizia ha acquisito le immagini del video e indagherà sul filmato per riuscire a rintracciare i tre che si sono resi protagonisti di questo evento.

Solo l’ultimo caso spiacevole in centro

La rissa tra tre uomini che è diventata virale ed è avvenuta in pieno centro storico a Forlì è solo l’ultimo caso avvenuto in questa zona della città. Infatti, in Piazza Saffi da tempo c’è un dilagante degrado che coinvolge anche la Galleria Saffi, in corso Mazzini, poco distante dalla sede del comando provinciale dei carabinieri. La Galleria è infatti da tempo desolata e ricca di negozi chiusi, per questa ragione diventa spesso luogo di schiamazzi, disordini e risse da parte di persone spesso fuori controllo a causa di alcol e droghe.