Il rispetto non è un rospetto da ingoiare

Non ho mai avvertito alcuna sensazione di pericolo durante il mio lavoro di veterinaria. Neanche nell’ovile sito nel luogo più remoto e lavorando con tutti uomini, io unica donna. Ho sempre incontrato grandissimo rispetto nel mondo agro-pastorale, rispetto per il mio lavoro e la mia persona. Lo stesso non posso dire per l’altra faccia del mio lavoro, sono ricercatrice e docente universitaria. In più occasioni, nell’ambito di convegni scientifici, ho provato il disagio per parole fuori posto, «ché tanto io e te siamo colleghi e tu, lavorando in campagna, chissà quante ne hai viste, non t’imbarazzi mica, vero?». Ieri ho denunciato alcuni account di un noto social: hanno minacciato di farmi del male, un tizio ha anche aggiunto di sapere dove lavoro. Ma oggi è lunedì, c’è da appostarsi per far la posta al cuore. Amo scrivere palindromi, farlo mi svuota la testa per riempirmela mentre lo faccio. E siccome questo pomeriggio pare ci sarà l’incontro fra Giorgia e Silvio, ho scritto questo palindromo dal sapore vendittiano: Amico mai. Ella: «Alleiamoci ma… ».

