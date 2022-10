Rishi Sunak sarà il premier britannico più ricco di sempre

Con Boris Johnson che si è tirato fuori dalla corsa a Downing Street, scattata dopo le dimissioni di Liz Truss, Rishi Sunak ha adesso la strada spianata verso la leadership del partito conservatore e, dunque, la carica di Primo ministro. L’ex Cancelliere dello Scacchiere sarà il primo premier di colore della storia britannica, nonché il più ricco di sempre. Persino più di Carlo e Camilla: insieme alla moglie ha un patrimonio di oltre 800 milioni di euro.

La carriera del prossimo premier britannico, tra politica e alta finanza

Rishi Sunak è nato a Southampton il 12 maggio 1980, da genitori di origine indiana (del Punjab) emigrati dall’Africa orientale (il padre Yashvir è nato in Kenya, la madre Usha in Tanzania). Laureato in Filosofia ed Economia al Lincoln College di Oxford, ha lavorato prima per Goldman Sachs e poi come partner presso la società di gestione del fondo speculativo The Children’s Investment Fund Management. In seguito, insieme a un gruppo di ex colleghi, ha fondato la società di hedge fund Theleme Partners. Sostenitore della Brexit, è stato eletto alla Camera dei comuni nel 2015 nel collegio di Richmond. Rieletto deputato due anni dopo, a seguito delle dimissioni di Theresa May ha appoggiato la candidatura del futuro primo ministro Johnson: dopo l’approdo a Downing Street dell’ex sindaco di Londra, Sunak è diventato Primo Segretario al Tesoro. Poi, nell’ambito di un rimpasto di governo, a inizio 2020 è stato promosso al ministero delle Finanze, incarico da cui si è dimesso il 5 luglio 2022, aprendo di fatto la crisi del secondo governo di BoJo. Battuto da Liz Truss nella corsa alla sua successione, ha in mano la leadership Tory e dunque anche il premierato.

Insieme alla moglie ha un patrimonio di 730 milioni di sterline

Per quanto riguarda la vita privata, Sunak è sposato con Akshata Murthy, figlia ed ereditiera del miliardario indiano Nagavara Ramarao Narayana Murthy, fondatore di Infosys: la coppia ha due figlie. Proprio la posizione della moglie, che grazie al fatto di non essere domiciliata nel Regno Unito ha modo di non pagare le tasse sui guadagni stranieri, aveva gettato un’ombra sulla sua candidatura pochi mesi fa. Ma tutto ciò è stato messo alle spalle e la sua posizione è solidissima, al pari del patrimonio: la coppia Sunak-Murthy ha una fortuna stimata di 730 milioni di sterline (840 milioni di euro), il doppio di re Carlo e della moglie Camilla, a cui lui ha contribuito (seppur in misura minoritaria) soprattutto grazie al periodo cui ha lavorato nell’alta finanza.

La famiglia Sunak vive nello Yorkshire, in una lussuosa dimora circondata da un lago, ma ha anche una casa nel quartiere londinese di Kensington, oltre che una terza in California. In questi anni a Westminster, Sunak è stato anche il parlamentare più ricco della House of Commons.