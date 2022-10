Rishi Sunak a Downing Street, Londra e le sliding doors: il racconto della settimana

Alle tre di un mattino di un ottobre particolarmente mite mi trovo nello spogliatoio in un afterhour di nudisti di nome Rio a Londra, esattamente identico a quello narrato in un vecchio romanzo di Leonardo Colombati uscito tempo fa per Rizzoli. Frequento il Rio da qualche mese e ogni qual volta varco la soglia d’entrata di questo posto nel quartiere di Kentish Town penso alle differenze con i circoli che a Milano ha sempre frequentato mio padre. Si potrebbe tranquillamente dire che il Rio sta a me come il Clubino di via degli Omenoni a Milano stava a mio padre, anche se in cuor mio dubito fortemente che il mio vecchio si sia mai ritrovato a spogliarsi in uno spogliatoio fetido in compagnia di altri uomini come in questo momento sta accadendo a me. Il Clubino per chi non lo sapesse è un celeberrimo e inaccessibile club per gentiluomini più che facoltosi (a caso, Agnelli, Falck, Marzotto, Moratti, Tronchetti Provera) nato a Milano nel 1901. Dal 1928 ha sede presso la Casa degli Omenoni, a pochi passi da Palazzo Marino e da Piazza della Scala. Anche il Clubino come il Rio nasce come luogo di incontro per scopi ricreativi e di svago, ma nel tempo diventa molto di più, uno dei luoghi più chic ed esclusivi della Milano bene. Il regolamento del circolo vieta l’ingresso alle sale con cellulari e borse, al Rio semplicemente è vietato entrare vestiti.

Ripongo i pantaloni di velluto e la giacca sulla stampella, infilo i calzini nelle Church’s, mi tolgo la cravatta e mi slaccio la camicia, prima di abbandonare lo spogliatoio e dirigermi verso le vasche idromassaggio, dove, finalmente, mi concederò il meritato riposo, dopo una giornata assurda trascorsa in ufficio e una serata passata a casa, in famiglia, con mia moglie e i miei due figli. Da qualche mese come dicevo il Rio è il mio rifugio notturno, perché la notte non riesco a dormire e così, invece che friggere nel letto, sgattaiolo fuori, salto in macchina e vengo qui a riordinare le idee. L’atmosfera in città in questi giorni poi è particolarmente elettrica, perché dopo mesi, settimane e ore piene di colpi di scena che hanno scosso la politica britannica e i mercati, abbiamo un nuovo inquilino al numero 10 di Downing Street, visto che Liz Truss, appena succeduta a Boris Jonhson, ha deciso di dimettersi dopo soli 44 giorni dalla sua nomina. L’uomo del momento è quindi Rishi Sunak, un tizio indiano che ha esattamente la mia età, primo capo non bianco del governo nella storia di questo Paese e già soprannominato il “Marajhà dello Yorkshire” perché pare abbia un patrimonio personale del valore di circa il doppio di quello del Re. Sinceramente non mi sembra di averlo mai visto e di non averlo mai sentito nominare prima di oggi, anche se Lea, mia moglie, sostiene abiti ad un paio di palazzi di distanza da casa nostra, a Kensington.

Non so, staremo a vedere, personalmente non seguo molto la politica, il mio mestiere è far soldi, ma di questi tempi, tra Brexit, Covid and co., non si può più prescindere da nulla. A questo punto è venuto il momento di presentarmi: mi chiamo Andrea Frateff-Gianni, ho 42 anni compiuti, studi alla Columbia e poi ad Harvard, prima di trasferirmi definitivamente a Londra ho lavorato a Lehman e a Salomon. In famiglia mi considerano un tipo in gamba, ma non tutti mi giudicano simpatico. Qualcuno crede, a ragione, che ogni tanto mi piacerebbe una vita meno stressante. Ho due figli: Tim e Cornelia, detta Coco. Tim ha 20 anni, è un ragazzo piuttosto bello, capelli ricci, molto matto. Vive in case pazzesche (pagate da me) tra Milano e Parigi che si ostina a non voler arredare e l’altr’anno ha organizzato una festa di tre giorni con una settantina di amici al lago, nella villa di famiglia a Moltrasio, e l’invito conteneva alcune istruzioni scritte su un foglio di carta ripiegato, tipo il bugiardino dei medicinali, all’interno del quale si prescriveva (fra l’altro) l’obbligo del sacco a pelo e il previo invio di una foto tessera, in modo che tutti avessero un badge per l’ingresso. Studia lettere moderne alla Statale di Milano ma da qualche mese è in Erasmus in Francia, iscritto al corso di letteratura francese alla Sorbona di Parigi. Coco è l’amore della mia vita, ha 17 anni, sta ancora con noi a Londra ma finito il liceo vorrebbe trasferirsi anche lei a Parigi a studiare moda all’IFA. Ha le idee già molto chiare nonostante la sua giovane età ed è di una bellezza sconvolgente. Forse perché somiglia a Lea. Lea ha 38 anni, ci siamo conosciuti una ventina d’anni fa a una festa a Paxos, in Grecia. Alla fine dell’estate era già incinta di Tim. Padre diplomatico, madre statunitense, la sua famiglia è gremita di espatriati angloamericani e di esponenti della vecchia aristocrazia, lunghi e dinoccolati come nei ritratti di Modigliani, gente che passa il tempo a farsi visita in ville sempre più decrepite sulle colline di Firenze, discutendo ogni volta per ore del nulla. Forse ci siamo sposati troppo presto, forse ci saremmo meritati più tempo, fatto sta che stiamo insieme da 20 anni e, detto tra noi, non so quanto durerà ancora.

Finita la sessione di questa notte al Rio che si concluderà, come spesso accade, a casa di qualche troia o di qualche trans, andrò direttamente a prendere un volo a Heathrow che mi porterà a Milano per festeggiare un compleanno importante. Dopodomani mia madre compirà 80 anni. Il giorno che mio padre è morto, il febbraio scorso, mia madre Renata era rimasta accanto al letto della per ore, tenendo nella sua la mano del marito sofferente. Guardava quell’uomo che aveva sempre amato, e che era andato a volte molto lontano, ma era sempre tornato a casa. Nella notte lui aveva sussurrato: «Vorrei dormire». Lei aveva risposto con un altro sussurro: «Dormi…». È stata l’ultima parola che mio padre ha sentito in vita. Da allora vive sola nel mastodontico appartamento all’ottavo piano di Via Amedeo d’Aosta al numero 8, al mondo gli sono rimasto soltanto io.

«Ti devo raccontare una cosa», mi ha detto il mio psycho l’altro giorno, mentre, uno seduto di fronte all’altro dibattevamo del più e del meno sulla radio, su Ofelia, DFA e compagnia bella. «Ero in metropolitana, era mattina presto e a un certo punto nel momento in cui si sono aperte le porte sul vagone è salito un ragazzo che ti assomigliava in maniera impressionante. Ti somigliava non solo fisicamente, ma anche come si muoveva, nel modo di comportarsi. Era vestito di tutto punto, abito gessato, camicia, cravatta, fazzoletto nel taschino. Un dandy che probabilmente lavorava nella City di Londra. Ce lo aveva scritto in faccia. Ho pensato: questo è un’altra versione di Andrea, un altro lui nell’iperspazio. Una realtà parallela in cui tua madre non moriva in quell’incidente, in cui tuo padre non faceva bancarotta, non lo arrestavano, non scapava. Una dimensione in cui avresti avuto una vita normale, in cui tutto è andato come sarebbe dovuto andare. Ti ho visto così, preciso, pulito, laureatissimo, impiego di livello in una banca londinese. Lo osservavo, e pensavo ai tuoi racconti, a quando mi dici che vai in giro per la città in bici a vedere le case e i palazzi dove hai abitato o dove hanno vissuto i tuoi parenti che non ci sono più. Ecco in quella realtà parallela tutto sarebbe rimasto al proprio posto!». Ho pensato parecchio negli ultimi giorni alle parole del mio psycho, alla sliding door da lui immaginata e non mi ero mai visto come un banchiere in carriera nella city di Londra e nonostante tutto, anche con uno sforzo d’immaginazione proprio non ce la faccio. Mia madre ancora viva però… quello sì che riesco a immaginarlo, come un cieco può immaginare il colore del cielo. O quello del mare.