Chi è Rishi Sunak, che si è ufficialmente candidato per la successione di Boris Johnson

Martedì, insieme al ministro della Sanità Sajid Javid, si è dimesso da Cancelliere dello Scacchiere dopo l’ennesimo scandalo che aveva investito Downing Street, innescando la valanga di defezioni che due giorni dopo hanno portato alle dimissioni del premier britannico Boris Johnson. Adesso, Rishi Sunak è anche il primo “big” a essersi ufficialmente candidato alla successione di BoJo come primo ministro. Le cose da sapere su di lui.

Rishi Sunak, ministro delle Finanze del secondo governo Johnson

Nato a Southampton il 12 maggio 1980, da genitori indù emigrati dall’Africa orientale, Rishi Sunak ricopriva dal 13 febbraio 2020 l’incarico di Cancelliere dello Scacchiere: era il ministro delle Finanze del secondo governo Johnson. Laureato in Rilosofia ed Economia al Lincoln College di Oxford, ha lavorato prima per Goldman Sachs e poi come partner presso la società di gestione del fondo speculativo The Children’s Investment Fund Management. In seguito, insieme a un gruppo di ex colleghi, ha fondato la società di hedge fund Theleme Partners.

Rishi Sunak, la carriera politica

Eletto alla Camera dei comuni nel 2015 nel collegio di Richmond, il conservatore Sunak è stato rieletto deputato alle elezioni generali del 2017. Sostenitore della Brexit, dopo le dimissioni della premier Theresa May, ha appoggiato il futuro primo ministro Johnson nelle elezioni per la leadership del Partito conservatore del 2019. Dopo l’elezione dell’ex sindaco di Londra, Sunak è diventato Primo Segretario al Tesoro in sostituzione di Sajid Javid, nominato Cancelliere dello Scacchiere. Poi, a febbraio del 2020, nell’ambito di un rimpasto di governo, è stato promosso al ministero delle Finanze proprio al posto di Javid. Il 5 luglio 2022 le dimissioni: al suo posto c’è adesso Nadhim Zahawi, altro papabile per Downing Street.

Rishi Sunak, il matrimonio con la ricchissima ereditiera

Rishi Sunak è sposato con Akshata Murthy, figlia ed ereditiera del miliardario indiano Nagavara Ramarao Narayana Murthy, fondatore di Infosys: la coppia ha due figlie. Ma proprio la posizione della moglie, che grazie al fatto di non essere domiciliata nel Regno Unito ha modo di non pagare le tasse sui guadagni stranieri, getta un’ombra sulla sua candidatura. Che, altrimenti, sarebbe solidissima. In attesa di “conoscere” i suoi rivali, Sunak ha lanciato la sua campagna, chiamata “Ready4Rishi”, con la promessa di «restaurare la fiducia, ricostruire l’economia e riunificare il Paese». I Tory vogliono nominare il successore di Johnson per i primi di settembre, in modo da presentarsi agli elettori, col nuovo leader, all’annuale conferenza nazionale che si terrà a Birmingham dal 2 al 5 ottobre.