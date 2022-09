Riservisti russi, chi sono: età fino a 26 anni e paga di 460 euro al mese

300.000 riservisti russi pronti all’azione, ad andare in guerra per il proprio paese contro l’Ucraina. Questo è ciò che ha annunciato Vladimir Putin nelle scorse ore quando ha dichiarato alla nazione la mobilitazione parziale. Ma chi sono i riservisti russi? Ecco quello che c’è da sapere su questi giovani chiamati alle armi.

Chi sono i riservisti russi

Si tratta di giovani che hanno meno di 26 anni e che in passato hanno già ricevuto addestramento militare o hanno vestito la divisa. Tuttavia, bisogna ricordare che in Russia la leva militare è ancora obbligatoria, quindi gran parte dei ragazzi delle grandi città o delle zone rurali saranno chiamati alle armi. Da questa mobilitazione sono stati esonerati alcune categorie di ragazzi come quelli che attualmente stanno ricevendo un’istruzione universitaria.

Putin, per tranquillizzare la nazione, ha chiarito nel suo ultimo discorso che si tratta di «una mobilitazione parziale», comunque si stima che almeno 300.000 ragazzi dovranno essere arruolati per combattere contro l’Ucraina. Per il ministro della difesa Shoigu questo è un minimo potenziale, visto che secondo lui la Russia potrebbe arrivare a schierare 25 milioni di soldati.

Quanto percepiscono i riservisti e quali limitazioni hanno

La paga per i riservisti russi attualmente è di circa 30.000 rubli che equivarrebbero a circa 460 euro. Si tratta di uno stipendio più basso rispetto alla media dei salari russi che può anche andar bene ai ragazzi che vivono in campagna ma che non soddisfa le necessità economiche dei giovani delle grandi città.

Secondo la Tass, ora toccherà ai comandi militari regionali compilare gli elenchi di coloro che andranno al fronte. Inoltre, coloro che sono considerati riservisti russi, non possono lasciare la loro attuale residenza senza il permesso dei commissariati militari. Ciò è stato fatto per impedire un esodo verso altri paesi dei giovani russi, esodo che sembra essere già avvenuto verso Turchia e Armenia.