Riscatto e ricongiunzione contributi: chiarimenti INPS per i dipendenti pubblici

«(…) ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, è necessaria una preventiva puntuale verifica dei piani di ammortamento in corso o definiti per riscatti e ricongiunzioni, oltre alle verifiche sui pagamenti in unica soluzione effettuati dagli interessati». Così l’Inps cerca di fare chiarezza sulle procedure di riscatto e di ricongiunzione contributi per i dipendenti pubblici.

Il riscatto e la ricongiunzione dei contributi per i dipendenti pubblici: novità dall’Inps

Il riscatto e la ricongiunzione dei contributi non sono la stessa procedura. Il riscatto è una formula con cui si inseriscono nei contributi gli anni di studio e non solo. In questo modo, si aumenta l’anzianità per il raggiungimento dei contributi. Per esempio, se un cittadino ha gli anni previsti dalla legge per andare in pensione, ma gli manca un anno di contributi, può riscattare gli anni di laurea per raggiungere il requisito richiesto. La ricongiunzione, invece, consente di riunire due o più periodi assicurativi per arrivare a maturare la pensione come importo dei contributi versati. In entrambi i casi, chi effettua le procedure deve effettuare un pagamento, che viene stabilito dall’ente previdenziale in base ai calcoli sulla propria situazione.

Ora l’Inps chiarisce che per accedere a queste opportunità, è fondamentale procedere con il pagamento di quanto richiesto dall’Inps dopo i calcoli entro 60 giorni dalla richiesta di riscatto o di ricongiunzione, con particolare riferimento ai dipendenti pubblici. I modelli F24 saranno due e avranno la stessa scadenza: con il primo si copriranno i costi dell’operazione e con il secondo gli interessi legali maturati. Queste due operazioni sono anche definite ante subentro.

Come funziona

L’Inps si riferisce ai dipendenti iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato CTPS. La questione riguarda i provvedimenti precedenti al 1 gennaio 2000. Gli enti locali hanno richiesto all’Inps come procedere. L’ente ha risposto con la circolare 3912 del 28 ottobre 2022. Gli enti devono richiedere la nuova Passweb dalla funzione da richiedere sul sito dell’Inps. In questo modo, si potrà verificare lo stato del pagamento.

Le tre voci disponibili sono:

estinto se la procedura è stata pagata regolarmente;

se la procedura è stata pagata regolarmente; in corso regolare se il dipendente sta pagando seguendo le scadenze;

se il dipendente sta pagando seguendo le scadenze; in corso non regolare se il dipendente sta pagando, ma oltre la scadenza.

Se non c’è indicato nulla, vuol dire che quel periodo usato per riscatto o ricongiunzione non è valido per i contributi, in particolare per l’anzianità contributiva. Solo in questo caso, gli enti locali possono richiedere la prova di pagamento direttamente all’interessato. Il riscatto è valido con un pagamento parziale, mentre la ricongiunzione no. In ogni caso, anche se in ritardo, è importante pagare gli F24 anche dopo la scadenza (con i relativi interessi di mora del caso) per poter completare la procedura e usufruire dei benefici previsti.