Riscaldamento e nuove regole: chi farà i controlli in condomini e aziende?

Tempi duri per i cittadini italiani in vista della stagione invernale per le nuove regole sul riscaldamento e l’aumento delle tasse sull’energia. Inoltre, per quanto riguarda i controlli per il rispetto delle nuove normative, sembrerebbe che ci saranno controlli a campione da parte degli organi competenti, dunque non casalinghi.

Chi controllerà il riscaldamento con le nuove regole?

Il decreto firmato dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che comprende il Piano di riduzione dei consumi di gas naturale, fa chiarezza in merito alla supervisione e il rispetto delle regole tramite la legge n. 192 del 19 agosto 2005 e il dpr n. 74 del 2013. Nel dettaglio i vari controlli verranno effettuati da enti locali o altri enti pubblici garantiti e qualificati, in poche parole le autorità assegnate a questo compito dalla legge regionale dovrebbero vigilare sul rispetto delle regole.

Infatti si faranno delle ispezioni agli impianti termici e gli organi incaricati rilasceranno un attestato di certificazione energetica o eventuali raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni. Quindi nessuna autorità procederà con controlli “casalinghi” e si presenterà fuori la porta di casa piuttosto saranno controlli effettuati a campione nei condomini con riscaldamento centralizzato o nelle aziende.

Quando potranno essere accesi i riscaldamenti?

L’accensione dei riscaldamenti quest’anno ritarderà di 8 giorni in tutto il territorio italiano. Fatta eccezione per la zona alpina del territorio, vale a dire l’Area F dove non ci sono limiti, per la zona E (Milano e la pianura padana) i riscaldamenti si accenderanno a partire dal 22 ottobre. Nella zona D, Ancona, Firenze, Roma e zone vicine, si parte l’8 novembre.

Nella zona C dal 22 novembre e, infine, nella B e nella zona A dall’8 dicembre. Dopo il 22 ottobre partiranno i controlli e gli italiani sperimenteranno le nuove regole approvate durante la stagione invernale che si preannuncia complicata visto l’aumento dei prezzi, l’inflazione e la mancanza di materie prime come il gas.