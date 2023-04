Rinviato di 24 ore il lancio della sonda Juice verso le lune di Giove

L’Agenzia Spaziale Europea alla fine ha dovuto frenare: per problemi meteorologici, infatti, il lancio della sonda Juice è stato rinviato di 24 ore. A spiegare i motivi è stato il presidente dell’Asi, l’agenzia italiana, Giorgio Saccoccia, che in collegamento dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese, ha spiegato che il via, previsto oggi per le 14.15 ora italiana, è stato rinviato a domani. Troppo alto, infatti, il rischio di fulmini che avrebbero potuto compromettere una missione cruciale per l’agenzia spaziale. La sonda Juice, infatti, si dirigerà verso le 3 lune di Giove, Europa, Ganimede e Callisto, per analizzare cosa c’è sotto la loro superficie ghiacciata.

Today’s Flight #VA260 has been delayed due to weather condition (risk of lightning) at the scheduled liftoff time from Europe’s Spaceport in French Guiana.

The Ariane 5 launch vehicle and its passenger JUICE are in stable and safe condition.

— Arianespace (@Arianespace) April 13, 2023