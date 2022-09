Rino Gaetano, la famiglia contro la Meloni: «Basta usare le sue canzoni»

«Non se ne può più. Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene». Così Alessandro Gaetano, nipote ed erede dell’artista, chiede a Giorgia Meloni di non usare le canzoni del suo antenato per la campagna elettorale, dopo che la Meloni ha usato la canzone A mano a mano per festeggiare il risultato delle elezioni. Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni con il 26% delle preferenze. «Non se ne può più. Anna, la sorella di Rino, ed io abbiamo detto centinaia di volte che non gradiamo questo tipo di iniziative: Rino è di tutti, e la politica non deve appropriarsene» conclude.

Rino Gaetano, la famiglia chiede a Meloni di non usare le sue canzoni

L’erede ha tenuto a precisare che – anche se Rino Gaetano aveva una tessera di partito di sinistra – la sua famiglia avrebbe fatto lo stesso anche se la canzone fosse stata usata da questo schieramento politico. Giorgia Meloni è però fan dell’artista e non manca di citarlo spesso anche sulle pagine ufficiali del suo partito. «Il 29 ottobre 1950 nasceva Rino Gaetano, un grande artista italiano che grazie alla sua intramontabile musica continua ancora a regalarci emozioni uniche e indescrivibili. Ci manchi Rino» scriveva la Meloni proprio sulla stessa pagina l’anno scorso, a ottobre.

«Non è una questione di destra e sinistra. È un problema di uso strumentale dell’amore che la gente ha per questo straordinario artista. Avremmo detto lo stesso se ad appropriarsene fosse stata la sinistra. E questo nonostante Rino fosse di sinistra, iscritto al partito. A lui, in fin dei conti, la cosa che interessava era che dalla politica venisse fuori qualcosa di buono per il popolo. Questo con i politici di oggi non succede, quindi sarebbe carino che la smettessero di usare le sue canzoni» ha dichiarato il nipote.

No a uso politico delle canzoni di Gaetano

Non è la prima volta che ci sarebbe un uso politico delle canzoni di Rino Gaetano. Oltre a Meloni, la famiglia avrebbe avuto dei conflitti anche con la Lega. Infatti, Salvini aveva usato la canzone Ma il cielo è sempre più blu alle elezioni del 2018.

«Non voglio che la musica di Rino sia mischiata alla politica. Non mi piace che venga utilizzato così, mi dissocio. Sono la sorella, posso dire la mia?» si era chiesta allora Anna Gaetano.