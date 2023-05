Rino Gaetano: canzoni, moglie, figli e causa della morte del cantante

Rino Gaetano è stato un cantautore italiano che si è contraddistinto per l’ironia dei suoi brani, a volte scomodi ma capaci di descrivere la condizione politica e sociale del paese senza aver paura di fare nomi e cognomi. L’artista calabrese arrivò al grande successo partecipando al Festival di Sanremo con la canzone Gianna che si classificò terza.

Rino Gaetano: biografia e canzoni

Il cantautore esordisce insieme ad un gruppo di amici con i quali crea il quartetto dei Krounks, un gruppo musicale che eseguiva soprattutto cover. Nella band, Gaetano suonava il basso e si dilettava a scrivere canzoni. Dopo alcune interpretazioni teatrali cominciò ad esibirsi al Folkstudio, noto locale romano per giovani artisti dove conobbe Antonello Venditti, Ernesto Bassignano e Francesco De Gregori. Nel 1973 incide un 45 giri con la It, I Love You Maryanna, e firma il singolo con lo pseudonimo di Kammamuri’s in omaggio ad un personaggio dei Pirati della Malesia di Emilio Salgari. Sempre in quegli anni scrisse i brani del suo primo album, Ingresso Libero, che non riscosse grande successo ma attirò l’attenzione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, che inserirono più volte alcuni brani nella programmazione di Alto gradimento, il programma radiofonico che conducevano.

Il 1975 è l’anno del 45 giri Ma il cielo è sempre più blu, che vendette centinaia di migliaia di copie. All’album seguirono le prime esibizioni dal vivo aprendo i concerti di Venditti e di altri cantanti già affermati. La popolarità cominciò ad aumentare così come le apparizioni televisive e il Festival di Sanremo, dove presentò la canzone Gianna. Il brano divenne una hit nelle discoteche e rimase per quattordici settimane nella top ten, vendendo oltre 600.000 copie. Nel 1980, Gaetano incise il suo sesto e ultimo album, E io ci sto, e nel maggio dello stesso anno fece la sua ultima apparizione sul piccolo schermo cantando E io ci sto e Scusa Mary nel programma Crazy Bus.

Rino Gaetano: moglie, figli e causa della morte

Il cantante morì il 2 giugno 1981 all’età di trent’anni in seguito ad un incidente stradale a Roma. I funerali si tennero il 4 giugno nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dove avrebbe dovuto sposarsi di lì a poco con Amalia Conte. La coppia non aveva figli.