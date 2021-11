Il Giorno del Ringraziamento è ormai alle porte. Il 25 novembre, infatti, gli Stati Uniti si preparano alla festa nazionale per eccellenza e le cucine delle famiglie americane si riempiono di tacchini ripieni, torte di zucca, contorni, vellutate e pane di mais. Peccato che, spesso, questa ricorrenza così attesa sia funestata dall’ombra degli incidenti domestici.

Tantissimi incidenti a causa della frittura del tacchino



Negli ultimi anni, infatti, il protagonista indiscusso del banchetto, il tacchino, ha mietuto decine e decine di vittime, ne ha ferite un numero altrettanto alto e ha provocato danni alle abitazioni per oltre 15 milioni di dollari. Non si è trattato di casi di intossicazione alimentare legata a errori nella conservazione o nella preparazione della carne e neppure all’utilizzo di una materia prima di bassa qualità. A mettere a repentaglio la vita degli chef improvvisati e massaie è infatti la frittura. Secondo la tradizione, infatti, il volatile, generalmente di grosse dimensioni, va farcito e cucinato intero, immergendolo in un pentolone di olio bollente. Non sono ammessi strappi alla regola, tranne per i salutisti che possono optare per una variante più light, cotta al forno. I gravi intoppi riscontrati nella preparazione, con abitazioni quasi completamente distrutte, ustioni e decessi, hanno spinto la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli USA e il sito dei pompieri della città di New York a spiegare, tramite vademecum e filmati, tutti i rischi della preparazione e le soluzioni migliori per aggirarli. Arrivando così sani e salvi al momento del pranzo o della cena.

Fresno fire department demonstrates the the wrong way to fry a Turkey for #thanksgiving. @FresnoFire also tell you how to do it safely tonight on @ABC30 pic.twitter.com/TJT2hmeLon — Sam Photog (@Sagl123) November 23, 2021

I passaggi da osservare per evitare incendi ed esplosioni



I tutorial forniti sono semplici e immediati. E gli step suggeriti non sono poi così impegnativi da seguire: prima di tutto, bisogna gestire con attenzione il processo di scongelamento della carne. Eventuali residui di acqua e di ghiaccio, una volta a contatto con l’olio caldo, producono una serie di schizzi e innescano una rapida diffusione delle fiamme. Non si tratta che di chimica: la diversa densità delle due sostanze attiva un processo pericoloso che diventa il preludio a vere e proprie esplosioni. Ecco perché, prima di procedere, è necessario assicurarsi che il tacchino sia decongelato e ben asciutto. Ma non finisce qui. I pompieri consigliano, ovviamente, di osservare altri importanti accorgimenti. Prima di tutto, cucinare all’aperto, in un patio, un giardino o, comunque, uno spazio all’esterno, mantenendo la distanza, indossando occhiali protettivi e, per sicurezza, tenendo sotto mano un estintore. Poi, controllare la temperatura dell’olio, che non deve essere troppo elevata. Infine, evitare di riempire la casseruola fino all’orlo e immergere i dieci chili e oltre di carne con delicatezza. Lanciarli senza attenzione o in fretta per paura di bruciarsi potrebbe determinare una rapida fuoriuscita del liquido, fatale per la propria casa e, soprattutto, per la propria incolumità.