Occhi, protetti, rivolti al cielo il 10 giugno. Verso le 11 e 45 da Firenze in su, si potrà assistere all’eclissi anulare di Sole. L’eclissi anulare di Sole avviene quando la Luna si interpone tra la Terra e la sua Stella rendendone visibile solo un anello di fuoco. Alle nostre latitudini il fenomeno sarà solo parziale (l’ultima totale è stata nel 1961, e l’ultima quasi totale nel 1999).

There’s a solar eclipse tomorrow! Get up to speed:

☀️ WHAT: Annular & partial solar eclipse

🌎 WHERE: Northern Hemisphere

📺 WHEN: June 10 – live coverage starting at 5am ET (09:00 UT) on https://t.co/xGz7zm0XUl

Here are details & tips for safe viewing: https://t.co/IlvR7mU5O0 pic.twitter.com/ecIpmYSWOT

— NASA (@NASA) June 9, 2021