Rincaro spesa: quali prodotti subiranno un aumento dei prezzi? La lista completa

La spesa ha subito un rincaro importante. È quanto rivela Assoutenti, che ha fatto una stima dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di maggior consumo tra il 2021 e 2022. Molti, come l’olio di semi e i prodotti ittici, registrano impennate a due cifre. In media, per fare la spesa nel 2022 si spendono 554 euro in più rispetto all’anno precedente.

Rincaro spesa: quali prodotti costano di più?

Dopo l’ultima ondata di rincari, fare la spesa a maggio 2022 costa 554 euro in più rispetto a maggio del 2021. A rilevarlo è Assoutenti, che ha preso in considerazione gli aumenti per i prodotti alimentari di maggior consumo: in alcuni casi, i rincari registrano impennate a due cifre.

In testa ai prodotti che registrano picchi c’è l’olio di semi: +70%, tra i più legati agli effetti della guerra in Ucraina. Il paese, infatti, insieme alla Russia produce l’80% dell’export mondiale. Anche i prodotti ittici ormai costano mediamente il 10% in più. A pesare anche il rincaro dei prezzi dei carburanti, che si spalmano immediatamente sui prezzi al consumo.

“Una famiglia, solo per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a +554 euro annui. È un allarme destinato purtroppo ad aggravarsi nei prossimi mesi. Il governo deve adottare misure straordinarie a tutela delle famiglie e dell’economia, bloccando subito il prezzo dei carburanti e ricorrendo a tariffe amministrate per i beni primari come alimentari ed energia”, ha detto Furio Truzzi, presidente Assoutenti.

Per quanto riguarda gli alimentari, il pane registra un aumento del 9,6%, il riso del 9,9%, la farina del 18,7%, la pasta del 20,5%. Le carni registrano un +6,7%, con il pollame a +13,8%, i salumi in confezione +6,1%. Il pesce fresco sale dell’8,6%, i frutti di mare dell’11,4%, i molluschi del 10,9%, i crostacei del 10,6% Il latte fresco intero registra un aumento del 6,1%, il latte fresco parzialmente scremato del 6,9%, il latte conservato dell’8,5%, i formaggi freschi del 7,3%, le uova del 12,3%, il burro del 23,3%, l’olio di oliva del 7,2%, l’olio di semi 70,2%.