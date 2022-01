Rincaro energetico bollette 2022, perché succede

Nel primo trimeste del 2022 ci saranno importanti rincari energetici nelle bollette. L’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha comunicato che esattamente la bolletta dell’elettricità costerà il 55 per cento in più, mentre quella del gas il 41,8 per cento. Ecco perché succede.

Il rincaro senza i fondi del governo ancora più pesante

Entrambi i dati rilevati da Arera tengono conto dei fondi stanziati dal Governo per attutire i rincari. In tutto l’Italia ha stanziato 3,8 miliardi di euro, con l’approvazione dell’ultima legge di Bilancio, da destinare alle famiglie e alle imprese in difficoltà economiche.

In assenza di questa misura, l’impatto economico sarebbe stato ancora più rilevante: l’Arera parla infatti di un aumento assoluto del 65 per cento della bolletta dell’elettricità e del 59,2 per cento di quella del gas.

Perché il rincaro energetico

L’aumento del prezzo dell’energia è legato essenzialmente a due eventi. In primis alla crescita dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale (dal quale si ricava la prima) sul mercato all’ingrosso, e poi all’aumento del costo dei permessi di emissione di CO2 all’interno del sistema europeo ETS.

Il prezzo sul mercato spot, o all’ingrosso, del gas naturale al TTF è cresciuto di quasi il 500 per cento quest’anno. All’incirca, si è passati da 21 a 120 euro al megawattora. È alito anche il costo del carbonio: da gennaio a dicembre del 2021 è più che raddoppiato, passando a 33 a 79 euro a tonnellata di CO2.

L’unione di questi due fattori – ossia il costo maggiore della materia prima e dei permessi di emissione – si è proiettato sul prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso. Da gennaio a dicembre è aumentato del 400 per cento circa. Ovvero, in media, da 61 euro al megawattora a 288 euro.

In ultima battuta, i prezzi alti all’ingrosso si sono trasformati in aumenti delle bollette per i consumatori finali, non soltanto in Italia ma in tutta l’Europa.