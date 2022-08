Rincaro biglietti aerei: fino a 10mila euro per la Cina

Il rincaro dei biglietti aerei non si ferma. Basta guardare al caso limite di un viaggio solo andata Roma-Pechino, che raggiunge la cifra stellare di 10.210 euro. I costi sono molto più bassi in Paesi come gli Stati Uniti, dove il biglietto solo andata costa 1.213 euro. Poco meno della metà è la cifra da spendere per raggiungere Londra, con 419 euro, ma i chilometri percorsi sono effettivamente molto meno rispetto alla distanza per gli USA. Questi dati si riferiscono al mese di agosto e sono stati rilevati da Assoutenti.

Rincaro biglietti aerei

L’ente a tutela dei consumatori ha evidenziato che si può risparmiare un po’ per raggiungere Pechino ma solo con 32 ore di viaggio e diversi scali. Infatti, in questo caso, se si parte da Fiumicino il biglietto è di 3.396 euro, mentre da Milano Malpensa è di 2.409 euro. La rilevazione è sui prezzi medi, quindi si può pagare poco di più o di meno. Sidney sembra più abbordabile con i suoi 1.600 euro di biglietto solo andata, con un prezzo valido sia a Roma che a Milano.

Singapore arriva a 1.200 euro, mentre Tokyo a 950 euro. Ci sono altre località verso cui i rincari dei biglietti aerei si verificano partendo da Roma ma non da Milano. Il paradiso tropicale di Giakarta è a disposizione con un biglietto di sola andata che a Milano costa 685 euro mentre a Roma 1.341 euro. Lo stesso vale per New York: da Malpensa il biglietto è di 915 euro contro i 1.243 euro dalla Capitale. Per Città del Messico, invece, il rincaro funziona al contrario. Il biglietto ha un prezzo di 1.263 euro a Milano e 1.184 a Roma. Anche in Europa non va meglio, con il biglietto aereo di Tenerife che arriva a 520 euro (andata e ritorno).

I fattori che incidono sul prezzo

«(…) Il trasporto aereo si sta trasformando in un lusso per ricchi» ha spiegato il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. Il rincaro del carburante, l’impennata della domanda ad agosto e gli scioperi, accanto all’inflazione, hanno spinto in una direzione da cui sarà difficile tornare indietro.