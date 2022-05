Rinascere, stasera su Rai1 il film con la storia vera di Manuel Bortuzzo

Una storia drammatica che, nonostante le difficoltà, porta con sé un messaggio di speranza. Stasera 8 maggio, alle 21,25 su Rai1, arriva Rinascere, film che racconta la storia vera di Manuel Bortuzzo. Il progetto è tratto dall’omonimo libro autobiografico e vanta la regia di Umberto Marino. La giovane promessa del nuoto italiano sembra pronta a realizzare i suoi sogni, ma uno sfortunato evento è destinato a cambiargli l’intera esistenza. Nei panni del protagonista c’è Giancarlo Commare, mentre Alessio Boni presta il volto al padre Franco. Gea Dall’Orto invece interpreta Martina, l’allora fidanzata del ragazzo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

“Manuel Bortuzzo è un testimone di eccellenza della rinascita che riesce da solo a cambiare il suo destino. Il regista parte da quel momento di buio per raccontare una storia senza retoriche e senza lamenti”.

Maria Pia Ammirati, #RaiFiction#Rinascere l’#8maggio su @RaiUno. pic.twitter.com/89KaBdQljS — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) May 3, 2022

Rinascere, trama e cast del film stasera 8 maggio 2022 su Rai1

La storia di Rinascere si concentra su Manuel Bortuzzo (Giancarlo Commare), giovane promessa del nuoto classe 1999. Nato a Trieste, si è appena trasferito a Roma per competere con i migliori nella sua categoria e coltivare il sogno di partecipare alle Olimpiadi con i colori della Nazionale. La piscina è il suo mondo, dato che qui ha anche conosciuto la fidanzata Martina (Gea Dall’Orto), giovanissima atleta del nuoto sincronizzato. Il loro è un amore unico, che li coinvolge continuamente e li cattura giorno dopo giorno. Tutto sembra volgere per il meglio, tanto che Manuel si sente pronto a realizzare i suoi sogni. Non sa che però la sua vita è destinata a cambiare da un giorno all’altro.

Il 2 febbraio 2019, ad appena 20 anni, rimane vittima di un regolamento di conti. Innocente e inconsapevole, viene raggiunto alla schiena da due colpi indirizzati a lui per sbaglio. Immediata la corsa in ospedale e la diagnosi: lesione midollare completa. La notizia è spiazzante, dato che Manuel non sarà più in grado di usare le gambe, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Se il proiettile lo avesse colpito poco più di un centimetro più in basso, probabilmente ogni soccorso sarebbe stato inutile. Il suo sogno è svanito e allo stesso tempo anche la sua vita sembra andare a rotoli. Si allontana dalla fidanzata, accettando solo il sostegno del padre Franco (Alessio Boni) e di Alfonso (Salvatore Nicolella), ragazzo conosciuto in clinica. Grazie ai social, Manuel conosce però Davide (David Coco), medico che ha subito la sua stessa lesione e ora cammina sulle proprie gambe. Forse non tutto è perduto.