Rimini, prof si finge malata per saltare lezione: indagata

Oltre trenta certificati falsi pur di non andare a scuola. Così a Rimini una prof 30enne si finge malata, accusando anche una grave malattia e trovando la complicità anche di due professionisti per la documentazione necessaria. Questo è il quadro che la Guardia di Finanza di Rimini ha fatto nell’ambito dell’indagine su un’insegnante, che avrebbe comportato per la scuola un danno erariale di 47 mila euro.

Rimini prof si finge malata con patologia grave: danno per 47 mila euro

La professoressa aveva ottenuto un contratto da settembre 2019 ad aprile 2022 come supplente a Rimini. La donna, originaria di Reggio Calabria, avrebbe così dovuto insegnare in diversi istituti scolastici del Riminese. Purtroppo, però, l’insegnante avrebbe consegnato dei certificati medici attestanti gravissime patologie con terapie salvavita e lunghi periodi di assenza. In particolare, tra le malattie ci sarebbe indicata la sindrome di Meniere. La patologia causa vertigine, nausea, ipoacusia neurosensoriale fluttuante e acufeni.

Ascessi, lombalgie, effetti avversi del vaccino anti Covid: tutto sarebbe stato attestato per non recarsi sul posto di lavoro. Per ottenere questi certificati, la donna si sarebbe fatta aiutare da due professionisti compiacenti di 58 e 65 anni, anche loro della provincia di Reggio Calabria.

Rimini, prof si finge malata: 2 professionisti compiacenti

La procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante e per i medici che l’avrebbero aiutata, non configurandosi il pericolo di vita della donna. Per i medici c’è anche l’ipotesi di reato di falsità ideologica in certificato. L’udienza è fissata per il 7 febbraio 2023.

Per la donna, invece, l’accusa è di assenze ingiustificate, ripetute e continuate dal lavoro. Stando alle indagini, la donna avrebbe inviato certificati per periodi lunghi, da gennaio a maggio, percependo comunque lo stipendio e tutte le indennità previste in caso di malattia grave. In questo modo, poteva ritornare al lavoro nell’anno scolastico successivo. Il metodo sarebbe stato portato avanti in questo modo per circa 3 anni scolastici.