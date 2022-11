Rimini, parto in casa: morto il neonato, indagate due ostetriche

Parto in casa, poi il viaggio in auto all’ospedale degli Infermi di Rimini. Il neonato è morto poco dopo, verso l’alba, dopo la corsa in ospedale. I fatti risalirebbero allo scorso 5 novembre, ma solo ora si apprende che la procura ha iscritto nel registro degli indagati due ostetriche.

Rimini, parto in casa, poi corsa all’ospedale degli Infermi: neonato morto

Durante il travaglio, la donna sarebbe stata trasportata in auto, perché il battito del bambino sembrava essere regolare e la neo-mamma non avrebbe avuto delle condizioni di salute tali da destare preoccupazione. A quanto si apprende, quindi, nulla avrebbe fatto sospettare il tragico epilogo. Una volta raggiunta la struttura sanitaria, però, il cuore del piccolo avrebbe smesso di battere. Ora, come atto dovuto, la procura iscrive nel registro degli indagati due ostetriche.

Anche se non sono accertate eventuali responsabilità nei confronti delle sanitarie, l’Ausl di Rimini ha comunque inviato gli atti alla procura per fare chiarezza. L’iscrizione nel registro è considerata atto dovuto per chiarire la dinamica dei fatti e per disporre l’autopsia sul neonato.

Scattano le indagini nei confronti di due ostetriche

Infatti, si cerca di capire se la tragedia poteva essere evitata e quali cause hanno poi portato alla morte del piccolo proprio nel momento in cui sarebbe dovuto venire al mondo. A quanto si apprende, si sarebbero riscontrate alcune anomalie durante il parto in casa. Sembra che il piccolo avesse il cordone ombelicale stretto al collo.

Il fascicolo è ora all’attezione della Pm Annadomenica Gallucci. Si attende quindi l’esito dell’autopsia, che potrà dare ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Quello che resta è il rammarico di un giorno che sarebbe dovuto essere felice e che, invece, si è concluso in tragedia. Al momento, l’uso dell’auto al posto dell’ambulanza risulterebbe in linea con i protocolli sanitari.