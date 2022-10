Rimini, auto colpita da una ruspa: morto l’anziano al volante

«Esprimiamo tutto il nostro dolore per il tragico, scioccante incidente in cui stamane ha perso la vita una persona lungo via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16. Un dramma su cui le autorità preposte dovranno svolgere ora le necessarie indagini per mettere in evidenza tutte le responsabilità di un fatto così grave e traumatico – si legge – L’amministrazione comunale di Rimini esprime il suo cordoglio verso la famiglia e i parenti della vittima». Così si legge nella nota del Comune di Rimini. Il riferimento è a un incidente avvenuto tra un’auto e una ruspa, dove è morto anche un anziano.

Auto contro ruspa, morto 70enne

I fatti risalgono a questa mattina, 24 ottobre, alle ore 9:30. Il 70enne stava guidando una Suzuki S-Cross bianca nei pressi di un cantiere. In quel momento, una ruspa stava trasportando una griglia pesante per murature. L’impatto con l’auto e una manovra azzardata avrebbe causato l’incidente. La ruspa avrebbe quindi colpito accidentalmente il tettuccio e la parte superiore della Suzuki con la griglia. Il 70enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale di Rimini. Il personale sanitario ha potuto solo riscontrare il decesso. I rilievi, invece, sono stati affidati alla polizia municipale, che ora dovrà approfondire la dinamica esatta dell’incidente.

Le indagini sono in corso

Stando ai primi accertamenti, il cantiere era lì per realizzare una nuova rotatoria e un nuovo sottopasso tra la statale 16 e la superstrada di San Marino. Non sono ancora note le generalità dell’anziano.

Le indagini sono attualmente in corso per capire la dinamica dell’incidente e per approfondire come sia stato possibile che la griglia sia riuscita a distruggere l’auto in corsa dall’alto. Nell’incidente, l’uomo ha perso la vita. Ora si attendono ulteriori indicazioni da parte dei rilievi effettuati nell’immediatezza dei fatti.