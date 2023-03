Rimborso dall’Agenzia delle Entrate, come funziona per chi è senza conto corrente?

L’Agenzia delle Entrate può prevedere, in alcune occasioni, il rimborso delle cifre erroneamente versate dai cittadini. In questi casi si ricorre generalmente al bonifico bancario, ma cosa succede in presenza di cittadini che, invece, non hanno un conto corrente bancario o postale intestato? In queste circostanze, così come specificato dall’Agenzia stessa, il pagamento viene effettuato utilizzando un assegno vidimato emesso da Poste Italiane.

Rimborso dall’Agenzia delle Entrate senza conto corrente

Come in parte già accennato, quando non c’è un conto corrente bancario o postale indicato dalla persona che ha diritto a ricevere il rimborso, si provvede a strumenti di pagamento alternativi. Ecco infatti che l’Agenzia provvede al pagamento tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane. Questo vuol dire che il cittadino riceverà un assegno vidimato tramite raccomandata presso il domicilio fiscale di riferimento. Dal momento dell’emissione dell’assegno, generalmente indicata sul titolo, si hanno 60 giorni di tempo per incassare le somme.

Come incassare l’assegno vidimato

Quando si riceve un assegno vidimato come forma di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate, questo può essere convertito dai cittadini in qualsiasi ufficio postale. Si sottolinea inoltre che, se la scelta del vidimato fosse figlia di una mancata o di un’errata comunicazione all’istituto (cioè ci sia un conto ma non sia stata informata l’Agenzia delle Entrate della sua esistenza o sia stata fatto un errore nella comunicazione tale da renderlo non identificabile), sarà possibile per il cittadino versare l’assegno vidimato sul proprio conto corrente. Quando, invece, ci si rivolge alle Poste per la conversione in denaro del titolo, l’ufficio effettuerà una serie di verifiche, tra cui:

l’avvenuta consegna del plico al beneficiario;

i termini di validità dell’assegno;

l’identità di colui o colei che presenta l’assegno;

il controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.

In caso di incongruenze emerse dalla verifica, verrà bloccato il pagamento.