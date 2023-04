«Navalny libero», l’appello a Putin firmato da attori, scrittori e artisti di tutto il mondo

Sono oltre 130 le figure appartenenti al mondo dello spettacolo, della cultura e dell’informazione ad aver firmato una lettera-appello rivolta a Vladimir Putin, affinché il presidente della Russia conceda la libertà ad Alexei Navalny, oppositore dello “zar” condannato a 9 anni di reclusione e detenuto nella colonia penale di massima sicurezza IK-6, a Melekhovo. Tra i firmatari Jude Law, J.K. Rowling, Mikhail Baryshnikov e anche due attori italiani: Daniele Pecci e Giorgio Marchesi.

Il testo della lettera rivolta a Putin

Ecco il testo della lettera: «Le scriviamo per qualcosa che sa già molto bene: Alexei Navalny è detenuto nell’IK-6, una delle colonie penali più dure del suo Paese. È stato messo più e più volte in una cella di isolamento, un cubo di cemento delle dimensioni di una cuccia, senza ventilazione. Le visite dei parenti e le telefonate sono vietate, gli avvocati non possono accedervi. Nonostante la temperatura elevata, Navalny è costretto a passare l’intera giornata in piedi. Aggiungiamo le nostre voci alle richieste di 600 medici russi secondo cui Navalny deve ricevere immediatamente cure mediche indipendenti di emergenza. Anche 100 avvocati russi e 100 deputati regionali chiedono di smettere di torturare Navalny e di fornirgli assistenza medica. Sta scontando una pena detentiva con accuse che non sarebbero mai state accettate da nessun tribunale indipendente ed equo. Sosteniamo l’appello del governo tedesco, delle autorità statunitensi e dell’Ue, che chiedono il suo rilascio immediato. Tocca a lei».

I personaggi più famosi ad aver firmato l’appello

Tra gli attori che hanno sottoscritto l’appello, oltre a Jude Law, figurano Benedict Cumberbatch, David Duchovny, Jean Reno, Vanessa Redgrave e l’ex calciatore Eric Cantona, che adesso si è “riciclato” nella recitazione. Insieme a loro, anche il regista JJ Abrams. Tanti gli scrittori che hanno firmato la lettera: oltre alla già citata J.K. Rowling ci sono Salman Rushdie, Ian McEwan, Margaret Atwood, Mario Vargas Llosa, J.M. Coetzee, Neil Gaiman, Orhan Pamuk e Svetlana Aleksievich. Tra i musicisti, il più noto è senza dubbio Thom Yorke, frontman dei Radiohead. Due come detto gli italiani, entrambi attori. Si tratta di Daniele Pecci e Giorgio Marchesi, entrambi noti soprattutto per ruoli nelle fiction italiane e che, attualmente, fanno parte del cast della serie britannica Hotel Portofino.

