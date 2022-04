Riki chi è? Partecipazione ad Amici, fidanzata, dove abita e quando è nato

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, è un cantante italiano di 29 anni. È noto al pubblico per aver partecipato ad Amici 16 di Maria De Filippi. Riki inoltre ha preso parte a Sanremo 2020 condotto da Amadeus, gareggiando tra i Big. È stato concorrente di Name That Tune nel 2020, mentre a dicembre 2021 ha pubblicato il nuovo singolo inedito dal titolo Scusa. Ma chi è Riki? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Riki?

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è nato a Segrate il 4 febbraio del 1992 sotto il segno dei Pesci. Ad oggi ha dunque 29 anni. Cresciuto a Pessano Con Bornago con i genitori, il fratello Luca e la sorella Francesca, ha dimostrato interesse per la musica fin da giovane. I cantanti che lo hanno ispirato sono stati Lucio Battisti, Cesare Cremonini e Tiziano Ferro. Dopo essersi diplomato allo IED di Milano, ha cominciato a lavorare per realizzare il suo sogno: diventare un cantante famoso.