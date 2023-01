Rike Schmid, vita privata e film dell’attrice tedesca

Rike Schmid è un’attrice tedesca che interpreta Claudia Schneider nella nuova serie Black Out – Vite sospese. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata, biografia e filmografia.

Rike Schmid: vita privata e biografia dell’attrice

Rike Schmid è nata ad Hannover il 19 luglio 1979 sotto il segno del cancro. L’attrice ha conseguito la laurea in sociologia nel 2009, mentre nel 2018 si è aggiudicata una prestigiosa borsa di studio fornita dall’Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo. Ha inoltre pubblicato due libri in lingua tedesca, dal titolo Attrici. La ricerca dell’identità femminile e Portami a ieri.

Della sua vita privata si conosce ben poco. Non si sa infatti se Rike Schmid sia fidanzata o sposata, dato che mantiene riservata la sua sfera più intima. Sul suo profilo Instagram non condivide mai aspetti della sua vita sentimentale ma si limita a postare scatti di paesaggi e frame dei suoi film.

Rike Schmid: carriera e filmografia

La sua carriera è iniziata all’età di dodici anni ricoprendo dei ruoli in teatro, per poi ottenere dei ruoli più importanti subito dopo il suo diploma. Ed è proprio in Germania che svolge per la maggior parte i suoi film e serie tv, tra cui Il principe e la fanciulla doppiata anche in italiano.

Poi è arrivato l’esordio in Italia, e nel 2017 ha partecipato alla miniserie televisiva italiana Il romanzo del Commissario. Nel 2018 è invece nel cast del film italiano Il destino degli uomini.

Le sue interpretazioni maggiormente di rilievo sono in: La casa tra le montagne (2018), The Conductor (2018), I delitti della Foresta Nera (2019), SOKO Hamburg (2019), Der Staatsanwalt (2011-2020), Der Bergdoktor (2010-2020), Bettys Diagnose (2015-2020), Waldgericht – ein Schwarzwaldkrimi (2021), Ultima traccia: Berlino (2021), (2021), Squadra Speciale Stoccarda (2018-2021). Tra i suoi ultimi lavori quello in Blackout – Vite sospese in cui, come predetto, interpreta il ruolo di Claudia Schneider.