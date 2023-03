Riikka Purra, chi è la sfidante sovranista di Sanna Marin alle elezioni in Finlandia

Domenica 2 aprile i cittadini della Finlandia saranno chiamati alle urne per eleggere il proprio primo ministro e, stando ai sondaggi, dovrebbe esserci un testa a testa tra la premier uscente, Sanna Marin, e la leader del partito conservatore e sovranista Veri Finlandesi Riiikka Purra. Chi è quali sono le sue idee bandiera?

Chi è Riikka Purra

Riikka Pura ha 45 anni ed è la candidata premier del partito i Veri finlandesi. Nella sua biografia su Instagram si legge: «Niente politica qui! Ma alimenti integrali, a base vegetale, crudi, succhi di frutta, momenti di vita quotidiana. Madre, moglie, sopravvissuta. Deputata finlandese e presidente di partito».

Il suo partito ha posizioni conservatrici, sovraniste ed euroscettiche e discende da quello che, negli anni ’50, veniva chiamata Partito rurale. Alle elezioni 2023 si è proposta come alternativa alla destra e alla sinistra. «La situazione è la stessa di tante altre volte – ha scritto su Twitter -, la sinistra grida che i cattivi stanno tagliando miliardi dai sussidi e minando i servizi. A destra, invece, si grida che i fifoni non tagliano abbastanza. Siamo quindi l’alternativa giusta anche per questo motivo, in questi tempi di turbolenza?». Punta molto nella sua propaganda su una diversa gestione in Finlandia dell’immigrazione, dicendosi fortemente contraria ai sussidi per i migranti. Da bambina, come da lei stessa dichiarato, è stata molestata da uno straniero, motivo questo che la spingerebbe a sostenere che il modello di immigrazione fin qui sostenuto dalla Finlandia sia errato.

La posizione sulla guerra in Ucraina

La Finlandia di Sanna Marin si è schierata fin da subito dalla parte dell’Ucraina nel conflitto con la Russia ed ha formalmente avviato le pratiche per l’adesione alla Nato. Dalla parte dell’atlantismo si colloca anche Riikka Pura che, in più occasioni, ha ribadito come il partito dei Veri finlandesi sia anti-sovietico e dichiaratamente pro-Ucraina. Inoltre, pur essendo fortemente euroscettica, non aderisce alla campagna Fixit che vorrebbe invece l’uscita della Finlandia dall’Unione europea.