Rihanna costretta a chiamare la polizia: uomo introdotto in casa per chiederle di sposarlo

Rihanna di nuovo alle prese con uno stalker. La scorsa notte un uomo ha cercato di introdursi nella villa di Beverly Hills dove la popstar vive con la famiglia con l’intento di chiederle la mano. Una situazione che ha costretto l’artista a chiamare la Polizia.

Rihanna, uomo si introduce a casa per chiederle di sposarlo

Una proposta di matrimonio davvero singolare per Rihanna. L’uomo che voleva chiedere alla cantante di sposarlo ha cercato di entrare nella sua villa, ma fortunatamente gli uomini della vigilanza si sono accorti dell’intruso ed hanno chiamato le forze dell’ordine. L’accaduto è stato riportato dal giornale TMZ, che ha raccontato alcuni dettagli dell’episodio. Sembra che l’uomo abbia viaggiato dalla Carolina del Sud per dirigersi a casa di Rihanna, che vive a Los Angeles, con il solo intento di farle una proposta di matrimonio.

Ma, quando l’uomo si è presentato nell’abitazione della cantante, la vigilanza ha chiamato immediatamente la polizia, che ha allontanato l’uomo senza arrestarlo. L’intruso, piuttosto giovane ed incensurato, ha dichiarato ai poliziotti che la sua unica intenzione era quella di dichiarare il suo amore a Rihanna.

Non è la prima volta

Sull’episodio non emergono altre indiscrezioni, non è noto se Rihanna o la sua famiglia si trovassero in casa al momento dell’accaduto. La popstar e il fidanzato A$AP Rocky sono in attesa del loro secondo figlio.

Non è la prima volta che Rihanna si trova ad affrontare una situazione simile. Nel 2018, infatti, un ragazzo di nome Eduardo Leon fu arrestato per essersi introdotto a casa della cantante. Per fortuna Rihanna era assente in quel periodo e, stando ad una ricostruzione della polizia, l’uomo rimase all’interno dell’abitazione almeno un giorno intero, da solo, prima di essere scoperto. L’obiettivo, quella volta, come dichiarò l’uomo stesso, sarebbe stato quello di avere un rapporto intimo con la star.