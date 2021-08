Sexy Rider

Con un patrimonio stimato da Forbes in 1,7 miliardi di dollari Rihanna è la musicista più ricca del Pianeta. Seconda nello showbiz solo a Oprah Winfrey. Eppure la sua fortuna non è frutto principalmente di dischi venduti o concerti, ma della sua capacità imprenditoriale. I suoi marchi di cosmesi e lingerie – Fenty Beauty e Savage X Fenty – volano sul mercato. Merito anche di un marketing d’assalto. Per l’ultima campagna pubblicitaria della collezione estiva di Savage x Fenty, Rihanna per esempio ha scelto come modelle le Caramel Curves, celebre gang di biker di colore nata nel 2005 a New Orleans. Testimonial perfette del messaggio di inclusività e body positivity di cui il brand, sin dagli inizi, si è sempre fatto portatore.

Caramel Curves, tra pizzi sexy e motociclette

Negli scatti, realizzati dalla fotografa Shaniqwa Jarvis, le cofondatrici del gruppo Nakosha ‘Coco’ Smith e Shanika ‘Tru Beatty’, la presidentessa Andrea ‘Hoodpriss’ Shepherd e altre tre della crew, Tierra ‘Choosy’ Thomas, Kimberly ‘Karma’ Gilbert e Dezel ‘First Lady Fox’ Hayness, cavalcano le loro motociclette nere e rosa con indosso eleganti bustier a stampa floreale, coloratissime calze a rete, reggiseni ricamati e delicati guanti in seta. Outfit molto vicini ai loro look quotidiani, secondo quanto detto da Smith in un’intervista a Vogue, di cui Dazed&Digital ha riportato qualche stralcio. «Siamo sempre molto appariscenti e brillanti. Qualsiasi cosa abbia merletti, pizzi e pietre, noi la indosseremo», ha sottolineato. «Questo è esattamente il nostro stile. Quando qualcuno si aggrega, dev’essere preparato. Deve indossare i tacchi prima di salire sulla moto, sfoggiare vestiti provocanti, sentirsi bella. Ovviamente tutto in sicurezza e con le dovute protezioni. Non vogliamo essere persone comuni, non vogliamo vestirci come il resto del mondo». Ed è proprio questa la filosofia che, senza troppi giri di parole, dimostra efficacemente il motivo che ha spinto Rihanna a sceglierle come testimonial delle sue ultime creazioni. «Le Caramel Curves mostrano al mondo cosa significhi essere un’imprenditrice tosta e determinata, senza mai rinunciare a quel tocco di sex appeal», ha sottolineato l’artista in un comunicato diffuso ai media.

Cento creazioni per tutte le taglie

Oltre ai prodotti presentati nel video promozionale, lanciato su YouTube e sui social il 30 luglio scorso, la linea comprende anche corsetti color lime in satin e seta, pigiami, completi in tonalità pastello, giarrettiere e sottovesti. Per un totale di 100 pezzi, disponibili sul sito web del marchio dal primo agosto e in una gamma di taglie che va dalla XS alla XXL.

Savage X Fenty esalta la bellezza di tutte le donne

Fondato nel 2017, Savage X Fenty ha sempre puntato a rappresentare e soddisfare clienti di qualsiasi genere, orientamento sessuale e forma fisica. Ponendosi come principale competitor di griffe come Victoria’s Secret che, al contrario, propagandava un ideale di donna molto lontano dalla realtà ed esageratamente legato a canoni di bellezza rigidi e poco inclusivi. Così, dopo il successo della Savage x Pride Collection, capsule appositamente realizzata in occasione del mese del Pride per celebrare la comunità LGBTQ+, Rihanna ha scelto di proseguire la sua rivoluzione contro gli schemi ormai anacronistici del mondo dell’underwear, realizzando la sua prima campagna totalmente curvy e coinvolgendo madri, lavoratrici, donne che, come lei, si battono per una causa importante. In un ambito dove la discriminazione di genere è quasi abitudine e gli uomini credono di essere gli unici a poter guidare una moto.