Rihanna è incinta: passeggiata e foto con il pancione e A$AP Rocky

Jeans, piumino rosa sbottonato e pancione in bella mostra. Una delle pop star più amate della storia della musica e dell’ultimo ventennio, Rihanna, ha annunciato così, mostrandolo agli abitanti di New York e ai paparazzi di varie testate straniere, di aspettare un ambino. La 33enne delle Barbados è incinta e non si nasconde. Al suo fianco l’immancabile fidanzato, il rapper A$AP Rocky, padre del piccolo in arrivo.

Rihanna incinta: le foto ad Harlem

Una passeggiata mano nella mano come due semplici innamorati, per un annuncio tanto atteso dai fan di ogni parte del pianeta. Rihanna e A$AP Rocky sono stati immortalati dai fotografi di People e altri giornali statunitensi a camminare ad Harlem, quartiere di New York di cui è originario il rapper. Le foto della camminata, con pancione in bella mostra ad offuscare tutto il resto, dai gioielli ai vestiti, dalla croce ai tatuaggi, hanno fatto presto il giro del mondo.

Rihanna incinta: le reazioni social

In pochi istanti i social sono andati in tilt. I fan della cantante delle Barbados, del rapper e della loro storia d’amore, che va avanti dal 2020, si sono scatenati. Tantissimi i tweet che hanno lanciato messaggi di ammirazione e commozione per la dolce attesa di Rihanna. «Rihanna incinta una dea più del solito, ma quanto sono belli», scrive ad esempio una utente. E i fan richiamano spesso le stesse parole, parlando della bellezza della coppia e di una Rihanna «dea» con il pancione. «Incredibile come Rihanna sia iconica anche con il pancione», scrive un altro fan, e un’atra, invece, scrive che «Rihanna incinta, ancora più bella, se è una cosa possibile». C’è poi, come sempre, chi ironizza. Tra chi si candida come baby sitter e chi immagina come sarà nascere figlio di questa famosissima coppia, c’è anche chi rivolge parole per Drake, l’ex della 33enne star del pop.