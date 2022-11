Rigopiano, per l’ex prefetto di Pescara chiesti 12 anni di carcere

Omicidio, disastro colposo e lesioni: sono queste le accuse a cui l’ex prefetto di Pescara deve rispondere con il sindaco di Farindola e l’ex presidente della provincia. La procura ha chiesto rispettivamente per loro 12 anni, 6 anni e 11 anni e 4 mesi di carcere. «L’intera vicenda è il frutto di gravi omissioni da parte di Comune, Provincia, Regione e Prefettura, e responsabilità da parte di una classe dirigente protagonista di malgoverno e impegnata a soddisfare interessi clientelari invece che quelli dei cittadini (…) si è assistito al fallimento del sistema di Protezione civile». Così spiega la vicenda Anna Benigni, altra pm che rappresenta l’accusa.

Rigopiano, ex prefetto a processo: rischia 12 anni di carcere per la procura

I tre non sono i soli a processo in riferimento alla tragedia che avvenne il 18 gennaio 2017. Quella notte, a Rigopiano, un hotel fu seppellito da una valanga. Ventinove persone persero la vita. Secondo le accuse della procura, gli esponenti provinciali non avrebbero sgomberato dalla neve la strada in tempo per aiutare i soccorsi. La Prefettura avrebbe agito in ritardo, mentre per il sindaco le accuse sono di non aver usato il piano di emergenza e non aver evacuato l’hotel in tempo, prima della tragedia.

A processo ci sono anche due dirigenti della prefettura – la richiesta per loro è di 8 e 9 anni di carcere – un dirigente comunale (per lui chiesti 11 anni e 4 mesi), due dirigenti della provincia (per loro richiesti 10 anni), cinque dirigenti regionali (la procura chiede 5 anni), un altro dirigente regionale (per lui chiesti 7 anni), due ex sindaci (6 anni per loro) e il proprietario dell’hotel (7 anni e 8 mesi è la richiesta della procura).

Le altre persone a processo

Arriva anche una richiesta a 4 anni per un geologo e per un dirigente provinciale. Per altri tre responsabili provinciali richieste pene per 3, 2 e 1 anno. Poi, ci sono anche le persone accusate di depistaggio in Prefettura.

Per due di loro sono richiesti 2 anni e 8 mesi, mentre altri 2 anni sono sati chiesti per una terza persona. Invece, si chiede l’assoluzione per due funzionari della prefettura e Antonio Sorgi. Per l’imprenditore Paolo Del Rosso la richiesta è di 200 mila euro.