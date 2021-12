Rigoletto stasera su Rai3: trama e cast dell’opera

Giuseppe Verdi e il Circo Massimo in prima serata e in prima visione su Rai3. Stasera 30 dicembre alle 21,20 andrà in onda Rigoletto al Circo Massimo, il film-evento di Damiano Michieletto che racconta in chiave filmica la trasposizione dell’opera verdiana in scena nel luglio 2020 a Roma. A seguire Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo, documentario di Enrico Parenti, che ne svela la genesi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Rigoletto al Circo Massimo, anticipazioni dell’opera stasera 30 dicembre 2021 su Rai3

Damiano Michieletto ripercorre in un film-evento la trasposizione dal vivo in scena al Circo Massimo di Roma del luglio 2020, primo spettacolo live dopo i lunghi mesi di chiusura a causa della pandemia. L’area capitolina ha infatti fatto da cornice a una regia nuova e imponente che ha vantato la firma dello stesso Michieletto. Rigoletto al Circo Massimo, presentato anche alla 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, attinge a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 metri quadri ha dialogato con un maxischermo che proiettava le riprese di alcune steadycam presenti sul palco, anch’esse parte della scena.

Un Rigoletto “on the road”, pensato e creato appositamente come evento speciale del Teatro dell’@OperaRoma al Circo Massimo per la ripartenza dello spettacolo dal vivo. Il noir di Giuseppe Verdi è un film in tv.#RigolettoalCircoMassimo giovedì in prima serata su #Rai3. pic.twitter.com/eNAxicx74h — Rai3 (@RaiTre) December 30, 2021

Rigoletto al Circo Massimo, grazie a una riscrittura che compone tutti i materiali e i punti di vista a disposizione, consente così un’esperienza di fruizione completamente nuova che permette allo spettatore di entrare nell’opera. Sul podio Daniele Gatti, mentre nel cast Iván Ayón Rivas (Duca di Mantova), Roberto Frontali (Rigoletto), Rosa Feola (Gilda), Riccardo Zanellato (Sparafucile) e Martina Belli (Maddalena). A seguire, Rai3 trasmetteà il documentario di Enrico Parenti Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo, che racconterà la genesi della trasposizione grazie alle parole di Michieletto e Gatti.

Rigoletto, la trama dell’opera di Verdi stasera 30 dicembre 2021 su Rai3

Rigoletto, opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, si basa sul dramma di Victor Hugo Il re si diverte. Assieme a Il trovatore e La traviata costituisce la trilogia popolare del grande compositore italiano. La trama si svolge a Mantova nel XVI secolo e si concentra sulla figura di Rigoletto, un buffone di corte, e sua figlia Gilda. Un giorno, durante una festa di gala, il frivolo duca di Mantova, che ha l’abitudine di confondersi tra il popolo in incognito, confida al fido Borsa di voler conquistare la ragazza che vede sempre all’uscita della chiesa. Intanto, in disparte, fra i cortigiani si sparge la voce secondo cui Rigoletto, sebbene gobbo e deforme, avrebbe un’amante. La notizia è lo spunto giusto per i cortigiani e per il conte di Ceprano per vendicarsi delle continue beffe dell’uomo rapendo la donna. Non sanno infatti che non si tratta dell’amante, bensì proprio della figlia Gilda.

Se qualcosa di potentemente originale è stato prodotto in Italia negli ultimi anni – e in fondo fedele a quella “maledizione che diventa anche morale” – è proprio #Rigoletto al Circo Massimo. @RollingStoneita #rigolettoalcircomassimo in onda il 30 dicembre alle 21.20 su #Rai3 pic.twitter.com/WKyLh9QHsx — Indigo Film (@indigo_film) December 28, 2021

Finita la festa, il Duca va a casa della giovane Gilda sotto mentite spoglie e i due si giurano amore eterno. I cortigiani però riescono a rapire la ragazza e la conducono al palazzo. Durante il tragitto, il duca attenta alla virtù della giovane, scatenando l’ira di Rigoletto che giura di vendicare l’onta subita. Per farlo, ingaggia il sicario Sparafucile. Il piano prevede di usare la sorella Maddalena per attrarre il nobile in una locanda fuori Mantova, dove il killer potrà avere vita facile. L’esito tuttavia sarà ben diverso da quello immaginato.