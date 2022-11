Dove vedere Riga-Fiorentina di Conference League? Orario, arbitro e formazioni

Ultimo appuntamento di Conference League per la Fiorentina che chiuderà la fase a gironi. Oggi 3 novembre, in diretta alle 16.30 su Sky Sport Uno, volerà in Lettonia per affrontare l’RFS Riga, ultimo nel Gruppo A con soli due punti. La classifica vede la Viola a pari merito con l’Istanbul Basaksehir a 10, ma seconda per la differenza reti, davanti agli Hearts fermi a sei. Per il primo posto e dunque il passaggio diretto del turno senza passare dai playoff i toscani devono fare meglio dei turchi, impegnati in Scozia. Arbitro della partita sarà il danese Mads-Kristoffer Kristoffersen, con assistenti i connazionali Ole Kronlykke e Jakob Mastrup. Quarto uomo Jørgen Burchardt, mentre non è ancora presente il Var. Diretta disponibile in streaming su Sky Go o sulla piattaforma Dazn.

«Dobbiamo dare il massimo e vincere la partita, sperando che accada qualcosa che ci dia vantaggio», ha detto l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa. «Il vero rammarico è non aver vinto all’andata». Oltre alla partita di Conference League, i viola dovranno anche guardare alla Serie A, dove nonostante l’ultimo successo contro lo Spezia navigano ancora nella seconda metà di classifica. Domenica alle 15 ci sarà la delicata partita contro la Sampdoria, un appuntamento da non sbagliare per risalire verso le posizioni più alte. I padroni di casa tuttavia, già certi dell’eliminazione, vogliono salutare l’Europa nel migliore dei modi. «Proveremo a rendere felici i nostri tifosi contro una squadra dalla grande storia», ha dichiarato il tecnico del Riga Viktors Morozs. «Forniremo un bello spettacolo ai lettoni che amano il calcio».

Riga-Fiorentina, le probabili formazioni di stasera 3 novembre 2022 su Sky Sport e Dazn

Qui Riga, i padroni di casa con un offensivo 3-4-3

Nonostante l’eliminazione già sicura, il Riga entrerà in campo per provare a vincere la sua prima partita del girone. A Firenze strappò un pareggio dopo aver condotto buona parte del match, pertanto tenterà di fare ancora meglio fra mura amiche. Il tecnico Morozs dovrebbe optare per uno sfrontato 3-4-3 con Stuglis, Lipuscek e Matsimenko davanti al portiere Steinbors. In mediana dovrebbero agire Saric e Panic, con Mares e Sorokins sulle corsie laterali. In attacco fiducia per Simkovic, Ilic e Santana.

Qui Fiorentina, Italiano rilancia Cabral al posto di Jovic

Pur puntando al primo posto, Vincenzo Italiano dovrebbe schierare in campo alcuni giocatori che finora non hanno trovato molto spazio. Nella Fiorentina di stasera spazio per Gollini al posto di Terraciano, mentre in difesa dovrebbero esserci Martinez Quarta e Igor. Sugli esterni invece maglia da titolare per Terzic e Venuti, che concederanno un turno di riposo a Biraghi e Milenkovic. In regia dovrebbe giocare Madragora, con Barak e Duncan a proteggere i suoi fianchi. In attacco Cabral fra Ikoné e Saponara, mentre Jovic dovrebbe accomodarsi in panchina.

RIGA (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Ilic, Santana. All. Morosz.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Barak, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano.