La riforma contro il telemarketing selvaggio approvata dal Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del registro pubblico delle opposizioni al telemarketing selvaggio. La proposta, presentata da Giancarlo Giorgetti, modificherà le procedure garantendo ai cittadini maggiore semplicità nello scegliere se revocare o meno i consensi alle chiamate promozione o all’invio di materiale pubblicitario indesiderato. La riforma sarà estesa anche ai cellulari e potrebbe garantire un vero punto di svolta nella lotta al telemarketing. Lo stesso Giorgetti ha dichiarato di essere «soddisfatto perché abbiamo approvato un’altra riforma molto attesa dai cittadini che hanno il diritto veder tutelata la loro privacy da attività promozionali invasive».

Giorgetti: «Fenomeno inaccettabile»

Il ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’approvazione della riforma. «Con questo strumento», ha dichiarato, «si punta a regolamentare un fenomeno diventato inaccettabile». La riforma era molto attesa e al suo interno sono stati inseriti sia i numeri fissi e gli indirizzi di posta cartacea, sia i numeri di cellulare. Nella precedente norma, del 2018, erano infatti rimasti fuori proprio questi ultimi, ma ora i cittadini potranno decidere di revocare i consensi alle chiamate promozionali e all’invio di materiale pubblicitario indesiderato.

Registro delle Opposizione al telemarketing: come funziona

La procedura è identica a quella già esistente per i numeri di telefono fisso. Bisogna iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni e una volta fatto non si riceveranno più chiamate o messaggi da parte degli operatori di telemarketing. Diversi i modi in cui ci si può iscrivere. Il primo è la compilazione di un modulo elettronico sul portale www.registrodelleopposizioni.it. Il secondo chiamare il numero verde 800 265 265 o inviare una mail con il modulo d’iscrizione a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Il terzo è tramite raccomandata, con il modulo apposito da inviare con i mezzi tradizionali. A causa delle disposizioni Covid, però, queste ultime pratiche saranno gestite soltanto al termine dell’emergenza sanitaria.

Gli obblighi per gli operatori di telemarketing

Ogni operatore dovrà consultare il registro prima di utilizzare i dati in suo possesso, per verificare quali siano gli utenti che hanno accordato il permesso alla ricezione di chiamate e messaggi. Un principio che, se violato, comporterà sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato mondiale totale annuo del precedente esercizio.