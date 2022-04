Riforma reclutamento docenti 2022: scuola primaria e sostegno. Cosa cambia per stipendi, concorso e assunzioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del reclutamento docenti 2022 presentata dal Ministero dell’Istruzione. È il documento che stabilisce le nuove regole sulla formazione iniziale e continua e il reclutamento degli insegnanti. Il provvedimento introduce importanti novità per i concorsi per insegnare, l’abilitazione per diventare docente e l’accesso al ruolo a scuola. Ecco cosa prevede la riforma reclutamento docenti 2022 firmata dal Ministro Bianchi.

Riforma Reclutamento docenti 2022

Il provvedimento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri introduce importanti novità per i concorsi pubblici e le assunzioni nelle PA, e comprende anche le nuove regole per l’accesso alla carriera di docente e per reclutare gli insegnanti. Infatti, scopo del nuovo regolamento è introdurre percorsi certi per chi intende intraprendere tale carriera.

La riforma del Ministro Bianchi per il reclutamento degli insegnanti prevede una fase transitoria fino al 2024, che servirà ad assumere 70 mila docenti.

Cosa cambia con la riforma

il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è articolato in

– un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche;

– un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale;

– un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione finale i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico; il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto; la prova finale comprende una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento; le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito decreto da adottare entro il 31 luglio 2022; l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue dopo un percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU o CFA, con superamento della relativa prova finale; gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, sono assunti a tempo determinato e part time per un anno, durante il quale svolgono il periodo di formazione iniziale e la prova finale per l’abilitazione;

Altre novità