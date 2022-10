Riforma pensioni, Tridico sta con Meloni: «Opzione Uomo direzione giusta»

A pochi giorni dal nuovo governo, uno dei temi caldi resta la riforma pensionistica. L’ipotesi previdenziale ideata da Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, Opzione Uomo, ha riscosso oggi il sì del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Secondo lui, infatti, così si «va nella direzione giusta». Tridico ricorda, però, che l’equivalente già in vigore e indirizzato esclusivamente alla popolazione di sesso femminile, cioè Opzione Donna, «è stata scelta solo dal 25 per cento della platea». L’idea è di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro, che arriverebbe a 58-59 anni, con 35 anni di contributi, pur con una riduzione dell’assegno pensionistico che può arrivare fino a un terzo dell’importo. Secco no dalla Cgil, che si oppone all’idea.

Tridico: «Garantire flessibilità in uscita»

Tridico spiega: «Credo che tutte queste riforme siano orientate a un principio giusto, ovvero quello di garantire una certa flessibilità in uscita rimanendo ancorati tuttavia al modello contributivo. Su questo eravamo orientati anche durante il governo Draghi. Quindi se si va in questa direzione poi ovviamente la politica deciderà, ma si sembra che si è abbastanza in linea rispetto a quello che si stava facendo». Ma se sul tavolo del governo uscente era stata già presentata qualcosa del simile, resta il no della Cgil al modello attualmente proposto. Maurizio Landini, il segretario generale, dichiara: «Mandare in pensione le persone riducendogli l’assegno non mi pare sia una grande strada percorribile».

Opzione Donna scelta da una su quattro

Resta, però, il nodo della scelta. Preoccupa il taglio di una somma dell’importo pensionistico, che come accade con Opzione Donna riguarderebbe anche quella Uomo. Tridico analizza proprio la prima misura, già in vigore: «Opzione Donna ha avuto un tiraggio rispetto alla platea del 25 per cento, un dato che dimostra che la scelta è stata fatta da meno di un terzo delle donne. Dato basso? È una scelta. Tutti sanno che col modello contributivo se si va in pensione prima si va con un minore assegno pensionistico. È normale nel nostro modello contributivo, ce lo abbiamo dal ’95, l’abbiamo riconfermato con la riforma Fornero».