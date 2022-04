Riforma della scuola: le novità di Draghi su concorso, abilitazione e stipendio

È pronta la bozza della Riforma della scuola firmata dal ministro Patrizio Bianchi. Come prevede il cronoprogramma del Pnrr, dovrà essere varata entro il 30 giugno 2022 e ha come obiettivo di portare in cattedra 70 mila nuovi docenti di ruolo entro il 2024. La riforma tocca diversi punti, tra cui il reclutamento dei docenti delle scuole medie e superiori, che potranno arrivare al concorso per entrare di ruolo mediante tre percorsi. Tra le novità c’è anche l’aumento dei crediti di formazione necessari per ottenere l’abilitazione, oltre alla laurea magistrale o a ciclo unico. La bozza è stata presentata ai sindacati il 12 aprile. Ecco in cosa consiste la riforma scolastica, come cambiano l’accesso alla professione e lo stipendio.

Riforma della scuola: in cosa consiste

Se la bozza della riforma stilata dal ministro Patrizio Bianchi dovesse essere approvata, in futuro ci saranno tre modi per accedere alla professione di insegnante, tutti regolati da concorsi su base annuale. Gli aspiranti insegnanti potranno optare per il percorso che comincia dalla formazione iniziale. Vale a dire, dopo la laurea magistrale o a ciclo unico dovranno seguire un corso che si terrà direttamente negli atenei. Il valore di quest’ultimo sarà di sessanta crediti formativi.

In alternativa potranno sostenere una prova di abilitazione con la messa in prova dell’insegnante. In quel caso il docente dovrà lavorare per un anno e sottoporsi a una valutazione finale. Se sarà stata positiva la stessa diventerà “propedeutica” alla assegnazione definitiva del ruolo di docente. Se negativa si ripete il procedimento.

I precari

Anche i precari potranno accedere al concorso pubblico. In particolare chi ha lavorato almeno 36 mesi accederà direttamente. Previsto anche un “riallineamento formativo con contratto part-time e un percorso di formazione universitario da trenta crediti formativi”. Ultimo step sarà quello prevede un non chiaro canale transitorio per accelerare le assunzioni entro il 2024. La bozza è piaciuta poco ai sindacati, che vogliono il distinguo fra formazione continua e scatti di stipendio.